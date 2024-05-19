Держдеп США має намір скористатися правом конфіскувати російські активи: подробиці
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Прийнято важливе рішення для України
У Державному департаменті Сполучених Штатів Америки (США) мають намір скористатись правом конфіскувати заморожені російські активи в Штатах. Відповідні повноваження були затверджені Конгресом.
Про це повідомляє пресслужба Держдепу США. Відповідне повідомлення було опубліковане у соцмережі Х.
"Конгрес дав нам повноваження конфіскувати російські активи в США, і ми маємо намір цим скористатися", — йдеться у повідомленні.
Держдеп планує у цьому питанні співпрацювати з країнами G7. Це потрібно для того, щоб російські кошти пішли саме на компенсацію для України.
"Ми працюємо з партнерами з G7, щоб переконатися, що знерухомлені суверенні активи Росії використовуються для компенсації шкоди, яку Путін продовжує завдавати Україні", — пише пресслужба Держдепу.
В Держдепі ще на початку травня повідомляли, що російські активи повинні працювати на Україну. Зазначимо, що у Штатах заморожено активів на суму близько 5 мільярдів доларів. Значно більше їх на території Євросоюзу — понад 260 млрд. Саме тому питання конфіскації обговорюють з партнерами.
Раніше "Телеграф" писав, що країни-члени G7 збираються передати Україні доходи від заморожених російських активів. Ці гроші Київ зможе витратити на боротьбу з агресором. Остаточне рішення ухвалять у кінці травня 2024 року.