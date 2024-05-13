"Дуже важливо перекрити канали транспортування людей" — Леся Федорова про захист українців від загибелі в Тисі

Речниця Мукачівського загону прикордонників розповіла Телеграфу про складний багаторівневий захист кордону України і чому долати його нелегально — безглуздо

Новини про загиблих в Карпатах чи Тисі мали б відбити у українців саму думку про нелегальний перетин кордону. Однак бажаючих побачити Європу, не дожидаючись закінчення війни, не меншає. "Телеграф" поговорив із речницею Мукачівського загону ДПСУ Лесею Федоровою про те, що насправді очікує нелегалів на кордоні.

За словами Лесі Федорової, ДПСУ застосовує ешелоновану побудову охорони державного кордону. Тобто багаторівневу, з різними складовими.

— На всіх ймовірних напрямках пересування порушників встановлені контрольні пости (прошу не плутати з блокпостами), — говорить речниця. — На контрольних постах здійснюється перевірка осіб, які заїжджають у прикордоння. Таким чином ми виявляємо майже 70% тих, хто намагатиметься перетинати кордон.

Леся Федорова говорить, що прикордонники відстежують, як саме порушники намагаються обійти контрольні пости. Наприклад, їдуть залізничним транспортом, а не автівкою чи автобусом. І вживають відповідні заходи.

Друга перешкода – оперативні підрозділи ДПСУ, які працюють на випередження. Вони виявляють потенційних порушників, а, головне — осіб, які організовують канали незаконного переправлення.

— Це і перевірка готелів, і робота з місцевими мешканцями, які повідомляють про появу у прикордонні сторонніх осіб, які запитують, де річка, де кордон і поводяться напружено, дивно. Прикордонні населені пункти є досить невеликими, всі один одного знають і добре йдуть на контакт із правоохоронцями, зокрема – прикордонниками, — пояснює речниця Мукачівського загону ДПСУ. — Для нас дуже важливо перекрити канал транспортування людей. Минулого року було ліквідовано 56 таких каналів, цьогоріч – ще 7.

Третій рубіж – це прикордонні наряди, які патрулюють власне ділянку поблизу кордону. Вони можуть бути не тільки демонстративні, а й приховані.

— Безпосередньо на лінії кордону ми застосовуємо не лише прикордонні наряди, а й біспектральні камери, фотопастки, пілотовану (легкі патрульні літаки та вертольоти) і безпілотну авіацію (дрони), інженерні загородження тощо. Пілотована авіація зараз дуже добре проявляється на гірських ділянках кордону. Там вже зійшов сніг, і ми фіксуємо постійні спроби порушення держрубежу саме у високогір'ї Карпат, — підсумовує Леся Федорова.

Детальніше про те, які помилки роблять "підкорювачі" не лише Тиси, а й Карпат, про знайдених втікачів і тих, кого не можна буде знайти ніколи, про шахрайство і безглузді вчинки читайте у інтерв'ю з Лесею Федоровою на сайті "Телеграф" завтра о 09:00.