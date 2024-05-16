У Києві поліція активно вираховує ухилянтів: скільки людей встигли направити до ТЦК

Кожному ухилянту світить адмінпротокол та повістка до ТЦК

Київські правоохоронці продовжують оперативно встановлювати особи ухилянтів та доставляти їх до ТЦК та СП. Особам, які розшукуються за порушення правил військового обліку або законодавства про оборону та мобілізацію, загрожує адміністративна відповідальність.

Так, у Києві поліцейські вже доставили до ТЦК та СП понад дві тисячі ухилянтів. Про це повідомляє "ТСН" з посиланням на інформацію, отриману від відділу комунікації ГУНП у Києві.

Правоохоронці повідомляють, що з початку 2024 року з ТЦК та СП до столичних поліцейських надійшло 5833 звернення для встановлення місця перебування ухилянтів. Їх, у разі виявлення, мають доставити до ТЦК та СП з метою складання адміністративних протоколів, передбачених відповідними статтями КУпАП.

Варто зазначити, що правоохоронці мають право здійснювати адміністративне затримання та доставку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які вчинили адміністративні правопорушення та доставляли їх до ТЦК та СП.

Станом на 1 травня у Києві правоохоронцям вдалося встановити місце перебування та направити до ТЦК та СП вже 2319 ухилянтів. За останній місяць поліцейським вдалося виявити майже 1000 осіб, які розшукувалися за порушення правил військового обліку або законодавства про оборону та мобілізацію.

Столичні правоохоронці наголосили, що для пошуку ухилянтів вони використовують "усі наявні можливості".

Раніше член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко в інтерв’ю "Телеграфу" розповів, як працювали над новим законом про мобілізацію та які зміни чекають на військовозобов’язаних чоловіків після 18 травня.