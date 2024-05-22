Відправка військ в Україну: як у Франції поставилися до ідеї Макрона і що пропонують натомість

На даному етапі Україна і не просить вводити війська

Ідеї президента Франції Еммануеля Макрона про можливе введення військ в Україну не підтримують ані прості французи, ані політичні діячі країни — вони побоюються повернення військового обов’язку. Натомість варто було б вести роботу у напрямку передачі Києву заморожених активів Росії.

Про це розповів депутат Національної асамблеї Франції Жюльєн Байю в інтерв’ю "РБК-Україна". За його словами, у цьому питанні немає чіткості, що породжує домисли.

"Вони не підтримуються. Я думаю, це було трохи, ну не знаю, незграбно. Тому що коли говориш "солдати на землі" (французькі солдати на українській землі – ред.), у Франції населення одразу думає, що йдеться про повернення військової повинності. Одна річ сказати, що ми забезпечуємо високотехнологічні боєприпаси та артилерію, і замість того, щоб проводити обслуговування та утримувати солдатів на сході Польщі, ми розмістимо їх на заході України, щоб забезпечити більш пряму підтримку. Це те, що кожен міг би зрозуміти", — зазначив він.

Водночас за словами Байю, це було сказано в такий спосіб, що французи могли зрозуміти, що Франція нібито "мобілізує мільйони населення, щоб відправити їх до України". Це, наголосив він, точно не підтримується.

"І оскільки ми близькі до європейських виборів (виборів до Європарламенту, — ред.), деякі політичні рухи зчинили шум із цього приводу, щоб отримати невеликий імпульс. Моя думка полягає в тому, що говорити "немає обмежень" — це добре, але нам потрібно зробити крок уперед у конфіскації заморожених активів, щоб показати, що ми не прикидаємось. Президент сказав "нема обмежень", і все. Так що я думаю, що це було трохи незграбно, але це добре, це важливо. Добре, що Європа є єдиною щодо України", — зазначив депутат Національної асамблеї Франції.

Він додав, що правильну позицію зайняв речник Палати представників США Майк Джонсон, який сказав: "давайте пошлемо їм кулі та боєприпаси, щоб ми не посилали хлопців". За словами Байю, це правильний підхід. Тим більше, що Україна не просить про війська, наголосив він.

Як повідомляв "Телеграф", країни НАТО незабаром можуть затвердити декларацію із відмовою від введення військ в Україну. Також планується, що контактна група у форматі Рамштайн перейде під контроль штаб-квартири альянсу в Брюсселі.