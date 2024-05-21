Нардеп Ярослав Железняк розповів, які плани використання активів зараз фігурують у ЗМІ і який найкращий для України

Поки не пішли якісь новини з внутрішньої політики, хочу звернути увагу на історію з конфіскацією активів р*сні.

Тут важливо сказати, що у різних поважних іноземних ЗМІ зовсім різна інформація, яка протирічить одна одній. Та і взагалі ситуація динамічно змінюється, тому буду посилатися на конкретні дати та видання, щоб не спотворювати інформацію та картинку.

І так, начебто є політична домовленість на зустрічі 13-15 червня лідерів країн G7 ухвалити остаточне рішення щодо заморожених активів РФ. Тобто як їх використовувати для України.

Тут багато ЗМІ, в першу чергу Reuters, повідомили, що, як технічно це буде виглядати, вирішать на зустрічі міністрів G7, яка відбудеться 25-27 травня. І за даним того ж Reuters, то поки хотіли підтримати план ЄС. Він для нас…. Ну так собі. Писав вже декілька разів, що це фактично використання доходів від доходів від заморожених активів. І в цілому по світу це десь 5 млрд $ (у ЄС десь 3,6 млрд $) і піде це на G7 також спрямують прибутки від заморожених російських активів на потреби оборони України. Ну а точніше просто на компенсацію країнам військової допомоги для України.

Тут виходить the Guardian, який пише про новий план. Що країни G7 випускають кредит на 30 млрд євро (32,6 млрд $). Цей кредит країни випускають під свої власні гарантії, а тіло та відсотки вже будуть гасити за рахунок "доходів від доходів активів р*сні".

Далі виходить the Financial Times, де вже деталізують три важливих моменти:

сума кредиту може бути не 32.6, а навіть 50 млрд $;

це пропозиція США, але вже навіть підтримують і Канада, і Велика Британія;

великі країни ЄС поки вагаються і підтримують план ЄС.

І ось виходить сьогодні Bloomberg, в якому говориться, що вже Німеччина (а це був найбільш складний член G7 по цьому питанню) готові підтримати план США на 50 млрд $.

Я спеціально сформував так повідомлення, щоб ви розуміли джерела новин і як воно все змінюється. Плюс, окрім того, як випустити гроші, ще окреме питання як вони будуть видаватися Україні (і чи взагалі будуть). Думаю, до засідання лідерів G7 ми ясності не отримаємо.

Але… вболіваємо тут за план США.

Нагадаємо, глава Українського аналітичного центру Олександр Охріменко спеціально для "Телеграфу" пояснив, як вітчизняна економіка несподівано показала пристойне зростання.

Джерело: пост Железняка у Telegram.