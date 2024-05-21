Вже передумала? Німеччина змінила свою позицію щодо використання російських заморожених активів

Країни G-7 заморозили понад 280 мільярдів доларів активів РФ

План США щодо використання заморожених російських активів погоджується підтримати Німеччина. Мова ведеться про надання допомоги Україні у розмірі 50 мільярдів доларів.

Про це пише Bloomberg. Зазначається, що згода Німеччини у цьому питанні може стати вирішальним кроком.

Він має наблизити Вашингтон та його союзників до отримання нового пакету допомоги Києву. А також забезпечить участь США незалежно від результатів виборів у листопаді.

За словами офіційних осіб США та ЄС, ця пропозиція Вашингтону набирає обертів. Очікується, що вона буде домінувати в переговорах між міністрами фінансів і керівниками центральних банків країн Великої сімки (G-7), які збираються в Стрезі, Італія, на щорічну зустріч.

Водночас німецька сторона не очікує жодної остаточної угоди до зустрічі лідерів G-7 13-15 червня, а також її реалізації до наступного року.

Зауважимо, що країни G-7 заморозили понад 280 мільярдів доларів активів російського центрального банку у відповідь на вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Раніше "Телеграф" писав, що Держдеп США має намір скористатися правом конфіскувати російські активи.