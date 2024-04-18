У США можуть дозволити конфіскацію активів Росії: посол розповіла подробиці та вказала на важливу деталь

Також пропонується ввести нові санкції проти росіян

У четвер, 17 квітня, на сторінці Комітету з правил Палати представників США було оприлюднено текст четвертого законопроєкту, голосування за який відбудеться у суботу, 20 квітня. Документ під назвою "21st Century Peace through Strength Act" ("Акт про мир через силу у 21 столітті"), зокрема, стосується й України.

Про це повідомила посол України в США Оксана Маркарова. За її словами, законопроєктом передбачається можливість конфіскації суверенних активів РФ на користь України.

"Зокрема, президенту США надаються повноваження застосувати процедуру конфіскації суверенних активів з подальшою передачею відповідних коштів до спеціальних фондів (Compensation Fund, Ukraine Support Fund). При цьому, президент може узгоджувати алгоритм передачі Україні конфіскованих російських активів з державами Групи семи, ЄС, Австралією та іншими партнерами США. Законопроєкт розроблено на основі законопроєктів "Reburiding Economic Prosperity and Opportunity Ukrainians Act (REPO for Ukrainians Act), що раніше було внесено на розгляд Сенату (S.200) та Палати представників (HR 4175)", — написала посол.

Крім того, за словами Маркарової, законопроєкт передбачає, що не пізніше ніж через 90 днів після його ухвалення президент США повинен подати Конгресу звіт, у якому зазначити:

кожну фізичну та юридичну особу щодо якої запроваджено санкції ЄС та Великої Британії;

кожну фізичну та юридичну особу, які відповідає критеріям для запровадження санкцій США за законом Магнітського про глобальну підзвітність у галузі прав людини від 2016 року, виконавчим указом президента США № 14024 (санкції пов’язані з визначеною шкідливою діяльністю уряду РФ), виконавчим указом президента США № 14068 (заборона на здійснення певних імпортних та експортних операцій, а також нових інвестицій у зв’язку з триваючою агресією РФ) та виконавчим указом президента США № 14071 (заборона нових інвестицій та надання певних послуг РФ у відповідь на триваючу російську агресію).

Вона також повідомила, що президент США повинен запровадити санкції проти кожної фізичної та юридичної особи, ідентифікованої у вищезазначеному звіті як такої, проти якої запроваджено санкції ЄС чи Великої Британії, та яка відповідає вищезазначеним критеріям санкціонування в США. Комітет з правил повинен виробити процедуру розгляду законопроєкту і погодити його винесення на загальні дебати. Один з варіантів — вибір процедури, яка поєднуватиме усі законопроєкти по міжнародній допомозі США та цього законопроєкту в один пакет.

Нагадаємо, 17 квітня на сайті Палати представників Конгресу США з’явилися тексти законопроєктів щодо виділення допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. Як і обіцяв речник Майкл Джонсон, вони були подані трьома різними документами.