ЄС схвалив використання заморожених активів РФ на потреби України: озвучено терміни першого траншу

Виплати можуть бути вже влітку

Єврокомісія схвалила рішення щодо використання доходів від заморожених російських активів на благо України. Перші вилучення з банків буде здійснено вже у червні.

Як йдеться на сайті Єврокомісії, рішення набудуть чинності після їх опублікування в Офіційному журналі документів ЄС. Ресурси будуть доступні з липня 2024 року та виплачуватимуться двічі на рік.

"У 2024 році доходи від іммобілізованих активів насамперед підуть на підтримку військової діяльності України з самозахисту та нарощування військового потенціалу для задоволення найнагальніших потреб країни", - прокоментувала рішення віцепрезидент з цінностей та прозорості ЄК Віра Юрова.

Як відомо, після початку російського вторгнення країни Заходу заблокували на своїх рахунках величезну кількість активів та резервів Центробанку Росії. Усього йдеться про 260 мільярдів євро, які були заморожені по всьому світу, проте більша їх частина знаходиться в банках ЄС (близько 210 мільярдів).

ЄС прийняв рішення використовувати відсотки від цих коштів, оскільки вони не є власністю Росії і виникли лише завдяки рішенню заморозити на банківських рахунках.

Очікується, що їхнє вилучення дозволить спрямувати на потреби України 2,5-3 мільярди євро щорічно.

Як повідомлялося раніше, країни-члени G7 збираються передати Україні прибутки від заморожених російських активів. Остаточне рішення буде ухвалено наприкінці травня 2024 року.