Отправка войск в Украину: как во Франции отнеслись к идее Макрона и что предлагают вместо нее

На данном этапе Украина и не просит ввести войска

Идеи президента Франции Эммануэля Макрона о возможном введении войск в Украину не поддерживают ни простые французы, ни политические деятели страны — они опасаются возвращения воинской повинности. Вместо этого стоило бы вести работу в направлении передачи Киеву замороженных активов России.

Об этом рассказал депутат Национальной ассамблеи Франции Жюльен Байю в интервью "РБК-Украина". По его словам в этом вопросе нет отчетливости, что порождает домыслы.

"Они не поддерживаются. Я думаю, это было немного, ну не знаю, неуклюже. Потому что когда говоришь "солдаты на земле" (французские солдаты на украинской земле – ред.), во Франции население сразу думает, что речь идет о возвращении воинской повинности. Одно дело сказать, что мы обеспечиваем высокотехнологичные боеприпасы и артиллерию, и вместо того, чтобы проводить обслуживание и держать солдат на востоке Польши, мы разместим их на западе Украины, чтобы обеспечить более прямую поддержку. Это то, что каждый, возможно, мог бы понять", — отметил он.

В то же время, по словам Байю, это было сказано таким образом, что французы могли понять, что Франция якобы "мобилизует миллионы населения, чтобы отправить их в Украину". Это, подчеркнул он, точно не поддерживается.

"И поскольку мы близки к европейским выборам (выборам в Европарламент, — ред.), некоторые политические движения подняли шум по этому поводу, чтобы получить небольшой импульс. Моя точка зрения заключается в том, что говорить "нет ограничений" — это хорошо, но нам нужно сделать шаг вперед в конфискации замороженных активов, чтобы показать, что мы не притворяемся. Президент сказал "нет ограничений", и все. Так что я думаю, что это было немного неуклюже, но это хорошо, это важно. Хорошо, что Европа едина в отношении Украины", — отметил депутат Национальной ассамблеи Франции.

Он добавил, что правильную позицию занял спикер Палаты представителей США Майк Джонсон, который сказал: "давайте пошлем им пули и боеприпасы, чтобы мы не посылали ребят". По словам Байю, это правильный подход. Тем более, что Украина не просит о войсках, подчеркнул он.

Как сообщал "Телеграф", страны НАТО вскоре могут утвердить декларацию с отказом от введения войск в Украину. Также планируется, что контактная группа в формате "Рамштайн" перейдет под контроль штаб-квартиры альянса в Брюсселе.