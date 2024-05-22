Рада создала новую следственную комиссию по фортификации и дронам: подробности

Власти отреагировали на запрос общественности

Верховная Рада создала временную специальную комиссию, которая займется вопросом использования госсредств, направленных на обустройство фортификационных сооружений и инженерных заграждений на линии столкновения. Кроме того, в парламенте займутся вопросом изготовление и закупку БПЛА и РЭБ для украинских защитников.

Об этом сообщил народный депутат от фракции "Слуга Народа" Александр Федиенко. Информацией он поделился в Telegram.

"Есть огромный вызов от общества по этим вопросам. Почему правительство покупает много БПЛА и средств РЭБ, но военные жалуются, что практически ничего не получают, а большая часть средств поступает от волонтеров и фондов. Или снабжают не то, что заказывали военные", — пояснил парламентарий.

И добавил, что власти будут разбираться что к чему.

Ранее некоторые медийные военные заявили об отсутствии фортификационных сооружений на Харьковщине. Именно это они называют главной причиной, по которой россияне быстро дошли до Волчанска.

В ответ на это председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что вбросы якобы об "отсутствии" фортификационных сооружений – это российская манипуляция. Более того, он отметил, что заявления о том, что враг якобы зашел очень легко и беспрепятственно прежде всего является неуважением к украинским военным, которые встретили его огнем.

На дискуссии относительно фортификаций на Харьковщине отреагировали и в Минобороны. Там рассказали гражданам, что линии обороны возводят эшелонированно. То есть в несколько этапов. Наиболее подготовленной является третья линия. Поскольку ее строят на некотором расстоянии, что позволяет создавать железобетонные сооружения. На Харьковщине же вторая линия фортификационных сооружений уже находится под прицелом врага. На первой линии нет возможности даже говорить об использовании тяжелой техники для строительства фортификаций.

Ранее "Телеграф" писал, что на фортификациях в Харьковской области могли украсть миллионы гривен.