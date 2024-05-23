NAUDI стане співорганізатором Першого американсько-українського "Саміту Свободи" у Вашингтоні

NAUDI стане співорганізатором Першого щорічного американсько-українського "Саміту Свободи", який пройде у Вашингтоні 5-7 червня 2024 року. Важливою під час Саміту стане оборонно-промислова конференція, на якій представники NAUDI планують поінформувати західних партнерів про потенціал українського ВПК та провести ряд перемовин з американськими компаніями про співробітництво щодо виробництва зброї.

Інформування американських партнерів про необхідність підтримки України та впровадження спільних оборонних програм, за словами заступника голови NAUDI Сергія Висоцького, є головною місією Саміту.

"Треба враховувати, що американський ВПК — потужний лобіст власних інтересів на капітолійському пагорбі. Якщо Україна буде в фокусі їх інтересу, ми зможемо добитися, тих політичних рішень, які потрібні нашій державі" — наголосив Сергій Висоцький, заступник голови NAUDI.

Окрім оборонної конференції в рамках Саміту також пройдуть спільна американсько-українська ветеранська конференція та благодійний гольф-турнір. Як відмітив Сергій Висоцький, унікальність цієї події дасть змогу можливість мультирівневого діалогу з представниками США щодо підтримки України: "Важливо розуміти, яким чином нам достукатись до представників влади в Вашингтоні й тих політичних кіл, які приймають там рішення. В рамках саміту ми зможемо проінформувати західних партнерів та гостей про ті політичні зусилля, які наш президент Володимир Зеленський і наш Уряд роблять для того, щоб зберегти міжнародну коаліцію. Американці зможуть подивитися в очі нашим хлопцям і тим людям, які фактично є щитом вільного світу вже більше 2 років. Це може бути набагато більш ефективно ніж просто дипломатичні розмови. Гольф для американців є грою під час якої вирішуються багато політичних питань та бізнес-питань. В неформальній атмосфері".

Американсько-український благодійний турнір з гольфу для ветеранів відбудеться 7 червня 2024 року на легендарному гольф-полі на авіабазі Ендрюс, де грає і сам президент США. Основною метою турніру буде об'єднання ветеранських спільнот України та Америки для підтримки українських ветеранів війни. Важливість гольфу для реабілітації відмітили на герої-ветерани, зокрема Олена Толкачова "Гайка", командир Патронатної служби Азову, засновник та керівник БФ "Янголи Азову": "Ми, як патронатна служба, маємо десятирічний досвід в реабілітації. Гольф впливає не тільки на ментальне здоров'я хлопців, але і на фізичну реабілітацію, наприклад, щодо ампутантів. Я бачу велике майбутнє саме в Україні по розвитку такого виду реабілітації, тому що це дійсно працює і працює дуже круто".

Організаторами саміту виступає фонд The Borderlands Foundation, який активно займається фінансуванням програм реабілітації та терапії посттравматичного стресового розладу для українських воїнів.

"Ми хочемо допомагати людям на передовій, і я пристрасно ставлюся до допомоги українським ветеранам, тому що я сам ветеран. Наш девіз полягає в тому, що ніхто ніколи не має бути забутим. Після війни у всіх будуть спогади, які спричиняють психологічні труднощі. Я хочу, щоб ця Україна була сильна. І ми не повинні забувати історії тих людей, які її творили. Ми маємо про них піклуватись" — саме так засновник фонду Семьюел Кук окреслив головну ідею фонду і майбутнього гольф-турніру.