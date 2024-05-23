NAUDI станет соорганизатором Первого американо-украинского "Саммита Свободы" в Вашингтоне

NAUDI станет соорганизатором Первого ежегодного американо-украинского "Саммита Свободы", который пройдет в Вашингтоне 5-7 июня 2024 года. Важной во время саммита станет оборонно-промышленная конференция, на которой представители NAUDI планируют проинформировать западных партнеров о потенциале украинского ВПК и провести ряд переговоров с американскими компаниями о сотрудничестве по производству оружия.

Информирование американских партнеров о необходимости поддержки Украины и внедрении совместных оборонных программ, по словам заместителя главы NAUDI Сергея Высоцкого, является главной миссией саммита.

"Нужно учитывать, что американский ВПК — мощный лоббист собственных интересов на капитолийском холме. Если Украина будет в фокусе их интереса, мы сможем добиться тех политических решений, которые нужны нашему государству", — подчеркнул Сергей Высоцкий, заместитель председателя NAUDI.

Помимо оборонной конференции в рамках Саммита пройдут совместная американо-украинская ветеранская конференция и благотворительный гольф-турнир. Как отметил Сергей Высоцкий, уникальность этого события позволит мультиуровневому диалогу с представителями США относительно поддержки Украины: "Важно понимать, каким образом нам достучаться до представителей власти в Вашингтоне и тех политических кругов, которые принимают там решения. В рамках саммита мы сможем проинформировать западных партнеров и гостей о тех политических усилиях, которые наш президент Владимир Зеленский и наше Правительство предпринимают для того, чтобы сохранить международную коалицию. Американцы смогут посмотреть в глаза нашим ребятам и тем людям, которые фактически являются щитом свободного мира уже более 2 лет. Это может быть гораздо более эффективно, чем просто дипломатические разговоры. Гольф для американцев является игрой, во время которой решаются многие политические вопросы и бизнес-вопросы. В неформальной атмосфере".

Американско-украинский благотворительный турнир по гольфу для ветеранов состоится 7 июня 2024 на легендарном гольф-поле на авиабазе Эндрюс, где играет и сам президент США. Основной целью турнира станет объединение ветеранских сообществ Украины и Америки для поддержки украинских ветеранов войны. Важность гольфа для реабилитации отметили на герои-ветераны, в частности Елена Толкачева "Гайка", командир Патронатной службы Азова, основатель и руководитель БФ "Ангелы Азова": "Мы, как патронатная служба, имеем десятилетний опыт в реабилитации. Гольф влияет не только на ментальное здоровье ребят, но и на физическую реабилитацию, например, по поводу ампутантов. Я вижу большое будущее именно в Украине по развитию такого вида реабилитации, потому что это действительно работает и работает очень круто".

Организаторами саммита выступает фонд The Borderlands Foundation, активно занимающийся финансированием программ реабилитации и терапии посттравматического стрессового расстройства для украинских воинов.

"Мы хотим помогать людям на передовой, и я страстно отношусь к помощи украинским ветеранам, потому что я сам ветеран. Наш девиз состоит в том, что никто никогда не должен быть забыт. После войны у всех будут воспоминания, вызывающие психологические трудности. Я хочу, чтобы эта Украина была сильной. И мы не должны забывать истории тех людей, которые ее творили. Мы должны о них заботиться" — именно так основатель фонда Сэмьюэл Кук очертил главную идею фонда и будущего гольф-турнира.