"Загроза зростає з кожним днем": озвучено основну проблему з судами в Україні

Зараз основне — не зупинити процедури наповнення суддівського корпусу

Основна проблема розгляду справ щодо злочинів військових полягає не стільки як, скільки у кількості суддів. На кожному засіданні Вищої ради правосуддя звільняється кілька осіб, а поповнення немає.

Про це "Телеграфу" розповів голова Верховного Суду Станіслав Кравченко в інтерв’ю "Свій судить своїх. Чи потрібні Україні спеціальні військові суди".

"Якби ми зараз вирішили проблему наповнення судів до тієї штатної чисельності, яка необхідна, вводили б військову спеціалізацію. Тому зараз основне — не зупинити процедури наповнення суддівського корпусу, щобільше — прискорити їх", — сказав Кравченко.

За його словами, зараз судова система справляється з розглядом кримінальних проваджень щодо злочинів, скоєних військовослужбовцями — і загальні суди, і апеляція, і касація.

"Не можна сказати, що ми працюємо нормально, це більше "на виживання", але поки що нам все це вдається. На сьогодні суди свою функцію виконують, більш ніж половина зі спрямованих кримінальних проваджень за цією категорією справ уже розглянуті", — зазначив співрозмовник "Телеграфа ".

Водночас він додав, що кількість суддів лише скорочується. Одні йдуть, а поповнення немає.

"Загроза зростає з кожним днем. На кожному засіданні Вищої ради правосуддя по кілька суддів йдуть у відставку — від першої інстанції до Верховного Суду, а наповнення немає. В апеляційні суди за останні 10 років жоден суддя не призначений. Так можна дійти до того, що справи просто не буде кому розглядати", — підсумував Кравченко.

Довідка: Верховний суд — це вища судова установа держави, до компетенції якої входить, вирішення спорів між самостійними складовими частинами держави (штатами, землями, кантонами тощо); розгляд справ про злочини вищих посадових осіб та про найважливіші державні злочини; розгляд касаційних скарг.

Вища рада правосуддя є колегіальним, незалежним конституційним органом державної влади та суддівського управління, який забезпечує незалежність судової влади, її функціонування на основі відповідальності, підзвітності перед суспільством, формування доброчесного та високопрофесійного корпусу суддів, дотримання норм Конституції та законів України та професійної етики в діяльності суддів та прокурорів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Львові було засуджено працівника Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Чоловік забув у парку автомат Калашнікова та 120 набоїв.