Не прийшов до ТЦК по повістці через похмілля: на Хмельниччині суд виніс вирок ухилянту

Фігуранта звільнили від відбування покарання з випробуванням, встановивши йому іспитовий строк тривалістю 1 рік

На Хмельниччині Красилівський районний суд засудив до року іспитового терміну чоловіка, який не з'явився до ТЦК після отримання бойової повістки. Фігурант пояснив, що не зміг цього зробити через "сильне похмілля".

Про це йдеться у вироку, який опублікували в Єдиному реєстрі судових рішень. Зазначається, що військово-лікарська комісія визнала фігуранта придатним до військової служби.

Напередодні візиту до ТЦК за бойовою повісткою, що мало відбутися 5 липня 2023 року, чоловік напився, а наступного дня страждав від похмілля, тому не зʼявився за викликом і не повідомив про це. На суді чоловік розкаявся та повідомив, що готовий служити та захищати країну.

Суд визнав його винним у вчиненні кримінального правопорушення і призначив покарання у вигляді 3 років позбавлення волі. На підставі ст. 75 КК України фігуранта звільнили від відбування покарання з випробуванням, встановивши йому іспитовий строк тривалістю 1 рік.

Раніше "Телеграф" писав, що на Львівщині засудили чоловіка, який відмовився від мобілізації. Відмову від проходження служби він пояснив цікаво.