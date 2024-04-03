На Тернопільщині засудили чоловіка за пересилання порно: покарали тонко

Суддя визнав чоловіка винним у розповсюдженні продукції порнографічного характеру і призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі на три роки

На Тернопільщині засудили жителя Збаража. Він пересилав своїй знайомій відеопорнографію. Чоловік завантажив з інтернету та надіслав 4 відеоролики жінці, які вона переглянула.

Суд призначив обвинуваченому умовне покарання та конфіскував в нього телефон, на який він завантажував порно. Про це йдеться у вироку Збаразького районного суду.

Правоохоронці встановили, що житель Збаразької громади в період з 2 по 8 січня 2024 року, перебуваючи вдома, завантажив на свій мобільний телефон чотири записи відеопорно. Ці ролики чоловік зберігав на мобільному.

8 січня приблизно о 14:46 обвинувачений переслав в Telegram три відео своїй знайомій, які вона переглянула. Під час дослідження експерти дійшли висновку, що ці ролики належать до порнографічної продукції. На цьому чоловік не зупинився і продовжив надсилати порно жінці.

"13 січня 2024 року обвинувачений, перебуваючи вдома, завантажив два порноролики. Того ж дня в обідню пору він переслав їх своїй знайомій, які остання переглянула", – йдеться у вироку Збаразького районного суду від 13 березня.

Чоловік в суді визнав свою провину, щиро розкаявся. Чоловік підписав угоду про визнання винуватості.

Суддя визнав чоловіка винним у розповсюдженні продукції порнографічного характеру і призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі на три роки.

Однак зважаючи на те, що чоловік допомагав слідству і визнав свою провину, замінив покарання на однорічний умовний термін. Окрім того, в жителя Збаразької громади конфіскували телефон, щоб він не міг більше завантажувати такі відео.

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