"Угроза растет с каждым днем": озвучена основная проблема с судами в Украине

Сейчас основное — не остановить процедуры по наполнению судейского корпуса

Основная проблема рассмотрения дел по преступлениям военных заключается не столько в качестве, сколько в количестве судей. На каждом заседании увольняется по несколько человек, а пополнения нет.

Об этом "Телеграфу" рассказал глава Верховного Суда Станислав Кравченко в интервью "Свой судит своих. Нужны ли Украине специальные военные суды".

"Если бы мы сейчас решили проблему наполнения судов до той штатной численности, которая необходима, вводили бы военную специализацию. Поэтому сейчас основное — не остановить процедуры по наполнению судейского корпуса, более того — ускорить их", — сказал Кравченко.

По его словам, сейчас судебная система справляется с рассмотрением уголовных производств по преступлениям, которые были совершены военнослужащими — и общие суды, и апелляция, и кассация.

"Нельзя сказать, что мы работаем нормально, это больше "на выживание", но пока нам все это удается. На сегодняшний день суды свою функцию выполняют, более половины из направленных уголовных производств по этой категории дел уже рассмотрены", — отметил собеседник "Телеграфа".

В то же время он добавил, что количество судей только сокращается. Одни уходят, а пополнения нет.

"Угроза растет с каждым днем. На каждом заседании Высшего совета правосудия по нескольку судей уходят в отставку – от первой инстанции до Верховного Суда, а наполнения нет. В апелляционные суды за последние лет 10 ни один судья не назначен. Так можно дойти до того, что дела просто некому будет рассматривать", — подытожил Кравченко.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что во Львове был осужден работник Академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. Мужчина забыл в парке автомат Калашникова и 120 патронов.