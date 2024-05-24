"Непроста ситуація": голова Верховного суду визнав велику проблему під час війни

Суддів, які розуміються на військовій справі, не так вже й багато

Проблема цивільних суддів у військових справах полягає насамперед у тому, що процеси, що відбуваються в армії, громадянська людина не завжди може зрозуміти. З одного боку має бути враховано специфіку правовідносин у таких справах, але водночас і слід оцінювати серйозне навантаження на загальні суди.

Про це "Телеграфу" розповів голова Верховного Суду Станіслав Кравченко в інтерв’ю "Свій судить своїх. Чи потрібні Україні спеціальні військові суди" .

"Судові рішення виправдані, коли їх сприймає більша частина суспільства. У цьому випадку, якщо судять військовослужбовців за специфічною категорією кримінальних проваджень, пов’язаних із несенням військової служби, то дуже важливо, щоб було сприйняття саме військовими. А найбільше вони сприйматимуть, коли ти свій серед своїх", – сказав Кравченко.

Він також визнає, що суддів, які розуміються на військовій справі, не так уже й багато. Однак вони все ж таки є.

"Не так багато, але у нас є судді, які ще працювали у військових судах. Є судді – і їх теж мало, які мають офіцерські звання, є судді, які воювали та мобілізовані", – розповідає голова ВС, зазначаючи, що у цьому напрямі. є сенс проводити навчання за спеціалізацією.

Крім того, на думку Кравченка, бажано, щоб суддя мав уявлення, що таке армійське середовище, що таке статути ЗСУ та що вони регламентують.

"Але в будь-якому кримінальному провадженні є необхідні експертизи та висновки. У тих провадженнях з військових злочинів, де мені довелося бути доповідачем, ми навіть скасовували обвинувальні вироки та закривали провадження. І претензії були не лише до суддів, адже рішення суддів ґрунтувалися на висновках самих військових"., які потім визнавали помилковими. Тобто ситуація є досить непростою з усіх боків", – підсумував співрозмовник.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Львові судили працівника військової академії. Він забув у парку автомат Калашнікова та 120 набоїв до нього.