Забув автомат з патронами у парку: у Львові судили працівника військової академії

Сам чоловік на засідання не прийшов

У Франківському районному суді міста Львова розглянули справу працівника Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, який забув у парку автомат Калашникова та 120 набоїв до нього. Чоловіка оштрафували на 17 тисяч гривень за порушення правил поводження зі зброєю.

Суд визнав його винним та постановив, що його дії могли призвести до втрати зброї. Сам фігурант не з’явився на судове засідання, а також не подавав клопотання про відкладення розгляду, тому справу розглянули без його особистої присутності, повідомляється на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень.

Працівника військової академії оштрафували

У постанові вказано, що фігурантом є начальник навчально-тренувального комплексу самохідних гармат кафедри ракетно-артилерійського озброєння Академії сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. Він має звання капітана.

Фігурант залишив без нагляду АКС-74 та 120 набоїв до нього на лавці у парку культури ім. Богдана Хмельницького. Його визнали винним по ч. 2 ст. 172-19 КУпАП (порушення правил поводження зі зброєю).

Окрім штрафу у 176 тисяч гривень, чоловіку доведеться сплатити ще судовий збір у розмірі 605 грн. Він може оскаржити постанову в апеляційному порядку.

Раніше "Телеграф" писав про водія-рекордсмена по штрафах за порушення правил дорожнього руху. Він погрожував поліцейським розправою. Суд виніс вирок.