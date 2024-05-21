В ЄС домовились про передачу Україні доходів від російських активів: що відомо

Майже всі кошти спрямують на закупівлю озброєння

Країни-члени Європейського Союзу узгодили план з використання доходів від заморожених російських активів. У 2024 році ця сума може скласти до 3 мільярдів євро, з яких 90% буде використано для закупівлі озброєння для України.

Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Липавський. Він написав про це в соцмережі Х.

"В рамках ЄС сьогодні ми вирішили перерахувати кошти від заморожених активів російського Центробанку на користь України… 90% виручених коштів піде на військову підтримку. Росія повинна заплатити за збитки, завдані її загарбницькою війною", ― написав Липавский.

Зазначимо, що постійні представники ЄС схвалили цю ініціативу ще 8 травня. За попередніми даними, Україні будуть передавати щороку близько 3 млрд євро. 90% надходжень будуть витрачатись на озброєння для Сил оборони, а 10% ― на відновлення та реконструкцію.

Народний депутат України Ярослав Железняк прокоментував, як можуть використовувати заморожені російські активи. За його словами, європейський варіант є не дуже вигідним для нашої країни. Він спрогнозував, що остаточне рішення стосовно російських активів буде прийнято країнами G7 у червні.

Раніше "Телеграф" писав, що Німеччина змінила свою думку стосовно використання заморожених активів РФ. Офіційний Берлін підтримав план Вашингтона на виділення 50 млрд гривень для України.