Україна може отримати додаткову допомогу за рахунок активів Росії: потрібно тільки рішення G7

США планують зібрати групу партнерів для реалізації плану додаткової допомоги Україні

США та країни "Великої сімки" (G7) ведуть переговори щодо того, щоб надати Україні додаткову допомогу у розмірі як мінімум 50 мільярдів доларів. Вашингтон бажає залучити до цього плану усіх членів G7, а відшкодовувати витрати пропонує за рахунок процентів з заморожених активів Росії.

Про це пише видання Bloomberg із посиланням на власні джерела. Зазначається, що США планують зібрати групу партнерів для надання допомоги, та тиснуть на них, щоб домовленість було підписано на саміті G7 у червні цього року в Італії.

Видання також зазначає, що план США показує рішучість Вашингтону у підтримці Україні. Плану надали розголосу майже відразу після того, як Конгрес США після півроку затримки нарешті ухвалив для України допомогу у розмірі в 61 млрд доларів. Окрім того, план США створює додатковий тиск на Європейський Союз: членам ЄС, які мають заморожені активи РФ, буде все складніше заперечувати щодо їх використання.

Проте джерела сказали виданню, що навіть попередні переговори були доволі важкими. Тому підписання угоди може розтягнутися на місяці – а Сполучені Штати не стануть реалізовувати цей план самостійно.

"Це те, що ми хочемо та обговорюємо. В ідеалі ми хотіли б, щоб у цьому брала участь уся "Велика сімка", а не просто щоб Сполучені Штати робили це поодинці", – заявила міністр фінансів США Джанет Єллен, коментуючи план.

Раніше "Телеграф" писав, куди Україна витратить гроші, отримані у якості доходів від російських заморожених активів. Деякі європейські партнери турбувались, щоб ці кошти не пішли на зброю та ведення війни.

Нагадаємо, голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що обговорить з партнерами по ЄС пропозицію використати 90% доходів від заморожених активів РФ для купівлі озброєння для Збройних сил України (ЗСУ). Ці гроші будуть направлені до Європейського фонду миру, а ті, що залишилися, переведуть до бюджету союзу для зміцнення потенціалу української оборонної промисловості.