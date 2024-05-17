G7 підтримає план Євросоюзу щодо російських активів: що отримає Україна

Мова йде про використання прибутків, а не самих активів

Міністри фінансів країн-членів G7 ("Велика сімка") на зустрічі 24-25 травня планують підтримати план Європейського Союзу щодо використання доходів від заморожених активів російського терористичного режиму. Доходи планується використати на допомогу Україні для війни проти російських окупантів.

Про це пише інформаційне агентство Reuters із посиланням на власне джерело у Міністерстві фінансів Італії. Посадовець підтвердив виданню, що планується використати прибутки від активів РФ на користь України.

При цьому використовуватися будуть саме прибутки, а не активи. Окрім того, потрібно буде домогтися підтримки ЄС та мати "міцну правову основу", щоб прийняти будь-яке рішення щодо активів. Зустріч міністрів дозволить підготуватися до того, щоб ухвалити остаточне рішення на саміті лідерів країн ЄС у червні цього року.

Нагадаємо, що наприкінці квітня Палата представників США схвалила передачу Україні заморожених активів Росії. Йдеться про 300 млрд доларів. Однак у Європі не підтримали це рішення, а пізніше взагалі запропонували повернути гроші Росії. Але за умови, що вона не претендуватиме на українські території. На Заході бояться розпоряджатися грошима Росії, оскільки побоюються відплати Путіна.

А 8 травня 27 послів країн-членів Євросоюзу ухвалили рішення, що Україні будуть спрямовані відсотки від заморожених російських активів. Остаточне рішення у цьому питанні ухвалить Рада Європейського Союзу.

Також "Телеграф" розповідав про те, що остаточне рішення щодо конфіскації російських активів планують оголосити на саміті G7. Він відбудеться на початку червня.

В Україні тим часом вважають, що прибутки від заморожених активів російських терористів у розмірі в три мільярди євро на рік, які Європейський Союз планує передавати Україні – це "майже ніщо" у масштабах війни. Для перемоги Україні потрібне фінансування на сотні мільярдів.