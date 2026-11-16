На зупинках черги по 200 метрів: що відомо про транспортний колапс у Дніпрі (відео)

Частина наземних маршрутів курсує за зміненими схемами

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У Дніпрі 16 листопада через знеструмлення внаслідок російських ударів зупинилось метро, трамваї та тролейбуси. Ближче до вечора підземка повернулася до роботи за графіком, а наземний електротранспорт відновив рух лише частково, через що на зупинках утворились довжелезні черги.

Зупинка електротранспорту сталась через те, що без живлення залишилися тягові підстанції, які забезпечують роботу контактної мережі. Пошкодження були завдані безпілотниками росіян.

Метро запрацювало після аварійного відключення

Рух поїздів припинили через аварійне відключення електроенергії. Під час зупинки станції продовжували працювати як укриття, повідомив "ДніпроTV" з посиланням на Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради.

"Відновлено живлення метрополітену. Рух поїздів здійснюється згідно з графіком", – повідомили у КП "Дніпровський електротранспорт".

Під час аварійної зупинки поїздів станції метро залишалися доступними як укриття Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Які трамваї та тролейбуси не курсують

У Дніпровській міській раді згодом повідомили про часткове відновлення руху. Проте трамвайні маршрути №1, №5, №11, №12, №14, №15, №16 та №17 так і не запрацювали. Трамвай №18 курсував від ДЕВЗ до вулиці Передової. Рух трамвая №19 організували від вулиці Передової до вулиці Павлова.

Тролейбуси №3 та №7 їздили між вулицею Холодильною та парком Сагайдак. Тролейбус №10 спрямували за маршрутом №17 – від житлового масиву Калинівського до парку Сагайдак, а №20 курсував від вулиці Березинської до парку Сагайдак.

Не працювали тролейбусні маршрути №1, №2, №5, №6, №8, №12, №14, №16, №19, №21, "А" та "Б".

Увечері Дніпро повністю залишився без світла

Увечері в ДТЕК повідомили про повне знеструмлення Дніпра після російської атаки на енергетику. Світла також не було в частини мешканців Дніпровського, Самарівського та Кам’янського районів області. Енергетики розпочали відновлення живлення.

Також повідомляється, що внаслідок ворожих атак трамваї та тролейбуси наразі не курсують, тому люди намагаються дістатись додому на автобусах та маршрутках. Унаслідок цього на зупинках громадського транспорту утворились величезні черги. Деякі з них сягають понад 200 метрів завдовжки.

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