Чому глючить Резерв+. У Міноборони відповіли на популярні питання

Окремий додаток для військових має розвантажити "Резерв+"

Запуск довгоочікуваного додатка "Резерв+" від Міноборони з першого дня роботи викликав чимало запитань, критики та супутніх проблем. Електронний кабінет, який мав дозволити оперативно оновлювати дані онлайн, не ліквідував черги в ТЦК. Ба більше, через помилки, які відобразилися у значної кількості користувачів, їм довелося особисто відвідати центри комплектування.

Про те, чому так сталося, в ексклюзивному інтерв'ю "Телеграфу" розповіли представники оборонного відомства.

Огріхи спричинив людський чинник

Як пояснюють в пресслужбі Міністерства оборони, величезна кількість неточностей і застарілих даних у реєстрі пов’язана з людським чинником і нерегулярним оновленням даних громадян.

Всі неправильні звання, прізвища, дати відстрочки від призову та інша критично важлива інформація не були своєчасно виправлені у військкоматах/ТЦК, тож потім автоматично потрапили і в "Резерв+".

— У першому разі оператори ТЦК внесли неактуальну інформацію або внесли її не повністю. У другому – громадянин не сповіщав ТЦК про зміну місця проживання, народження дітей, вступ на службу тощо. Нагадаємо, що реєстр "Оберіг" взаємодіє з іншими державними реєстрами і має змогу верифікувати інформацію, але це відбувається за запитом, а не автоматично, — кажуть у МОУ.

Як запевняють, реліз застосунку "Резерв+" привернув увагу оборонного відомства на помилки та необхідність актуалізації багатьох інших даних. Зараз виправлення таких помилок відбувається напряму́ в територіальних центрах комплектування. Але у майбутньому МОУ планує реалізувати можливість актуалізації інших даних щодо себе завдяки "Резерв+".

Якщо дані було внесено з помилками, відвідання ТЦК все одно не уникнути

Чимало критики викликав і дуже обмежений стартовий функціонал "Резерв+". Зараз через додаток можна змінити лише контактні дані згідно з новим законом, що набув чинності 18 травня. Проте користувачі очікували можливості оновлення всього спектру всіх персональних відомостей.

Як вказано у самому додатку, його ідея полягала в тому, щоб уникнути походів у терцентри комплектування і надати можливість дистанційного оновлення даних без черг. Однак, якщо дані було внесено з помилками, відвідання ТЦК все одно не уникнути.

— Перед нами постало завдання швидко розробити електронний кабінет військовозобов'язаного у вигляді мобільного додатку. Після оновлення інформації військовозобов'язаний може переглянути дані про себе в реєстрі "Оберіг". Наразі ця інформація має виключно інформативний характер, але впродовж найближчих тижнів, коли буде реалізовано QR-код, вона стане військово-обліковим документом з такою ж юридичною силою, як і військовий квиток чи приписне свідоцтво, — обіцяють у Міноборони.

Щодо актуалізації інших даних, володільцями яких є різні державні реєстри, взаємодія значно складніша — потрібно їх верифікувати, наприклад, з базами Податкової чи Пенсійного фонду.

— Важливо розуміти: оновлення контактних даних згідно із законом не звільняє від виконання інших правил військового обліку. Тобто людина завжди мала сповіщати ТЦК про зміну свого місця проживання, про зміну цивільного стану, навчання тощо. Якщо людина цього не робила або ігнорувала повістки для уточнення цих даних, це і спричиняє подачу людину "у розшук" від ТЦК, — пояснює пресслужба МОУ.

Сотні тисяч користувачів завалили "Резерв+"

Як відомо, у перші години запуску додаток зіткнувся з великим навантаженням. Користувачі масово скаржилися на неможливість зайти у "Резерв+" через низку банків.

Як кажуть у пресслужбі Міноборони, вони готувалися до значного ажіотажу, адже цифровий сервіс це завжди зручніше. Були моменти пікового навантаження, коли водночас сотні тисяч громадян намагались авторизуватися у "Резерв+".

— Ми готувалися й також, що ворог буде намагатися зірвати наші плани та запустить DDOS-атаки, тому розробили функціонал, який нас від цього захистить і закриє певні канали трафіку. Тому були змушені уповільнити вхід для всіх заради безпеки, що викликало певні незручності, — кажуть у пресслужбі МОУ в коментарі "Телеграфу".

Зараз команда працює над інструментами швидкого опрацювання заявок та актуалізації інформації в реєстрі. І щоб прискорити опрацювання неточностей та актуалізацію даних, чоловікам радять звернутися саме у ТЦК й оновити інформацію про себе.

Чому служба підтримки "Резерв+" відмовилася від Telegram

Служби підтримки застосунку "Резерв+" у месенджері Telegram не було з самісінького початку. Як з'ясувалося, МОУ виключило такий спосіб контакту з військовозобов’язаними з технічних причин.

— Тому наголошуємо, що зараз можна звертатися через e-mail і Viber, — кажуть у пресслужбі.

На запитання "Телеграфу", чому Міноборони взагалі обрало такі ресурси як Telegram та Viber для служби підтримки, у пресслужбі зазначають, що запускалися дуже швидко, тож вимірювали все зручністю. Telegram і Viber – месенджери, якими користується більша частина населення в Україні.

Одне з поширених запитань користувачів полягає в тому, чому замість інтеграції в наявний додаток "Дія" було створено окремий застосунок "Резерв+". Якщо окрема інфраструктура вважається безпечнішою за "Дію", то чи не ставить це під сумнів надійність останньої?

Як пояснюють в оборонному відомстві, застосунок "Резерв+" — це продукт Міністерства оборони України, який функціонує на базі реєстру "Оберіг". Послуги, що вже є в застосунку чи з’являться згодом, стосуються виконання військового обовʼязку (військового обліку, підготовки до служби тощо).

Масове навантаження на старті не очікували

Масштабним випробуванням для розробників стало і неймовірне навантаження на "Резерв+" в перші години і дні після офіційного старту його роботи. Сотні тисяч українських громадян намагалися одночасно зареєструватися в новому цифровому сервісі, викликавши колапс під час авторизації. Окрім того, довелося оперативно реагувати на російські кібератаки, спрямовані на виведення додатку з ладу.

— Ми очікували, що буде великий ажіотаж у населення. Що цікавитися застосунком будуть не лише військовозобов’язані, а й військові, жінки, люди старшого віку тощо. Але настільки великої кількості запитів на авторизацію, як в перші години та дні, ми не чекали, — зізнаються у пресслужбі Міноборони.

Дійсно, це створило зайве навантаження, але висвітлило додаткові проблеми з обліком вже мобілізованих військовослужбовців — вони часто-густо також були включені до реєстру "Оберіг" із помилковим статусом "у розшуку". Щоб виправити цю ситуацію і повністю виокремити дані чинних українських захисників, влітку має запрацювати окремий додаток під назвою "Армія+".

— Зараз ми можемо лише повторити, що завантажувати "Резерв+" військовим не потрібно, якщо вони побачили неактуальні дані, адже завдяки технічній роботі нашої команди усіх військових виключать з обліку, — підсумовують у пресслужбі Міноборони.

Нагадаємо, кількість завантажень "Резерв+" сягнула мільйона. А за останніми даними, понад 14 тисяч військовозобов'язаних оновили свої облікові дані перебуваючи за кордоном. Найактивніше це робили у Польщі, Німеччині, Канаді, Чехії, США, Великій Британії, Іспанії, Литві, Нідерландах та Словаччині.