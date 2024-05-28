Почему глючит Резерв+. Минобороны ответили на популярные вопросы

Отдельное приложение для военных должно разгрузить "Резерв+"

Запуск долгожданного приложения "Резерв+" от Минобороны с первого дня работы вызвал много вопросов, критики и сопутствующих проблем. Электронный кабинет, который должен позволить оперативно обновлять данные онлайн, не ликвидировал очереди в ТЦК. Более того, из-за ошибок, отразившихся у значительного количества пользователей, им пришлось лично посетить центры комплектования.

О том, почему так вышло, в эксклюзивном интервью " Телеграфу " поведали представители оборонного ведомства.

Огрехи вызвал человеческий фактор

Как поясняют в пресс-службе Министерства обороны, огромное количество неточностей и устаревших данных в реестре связано с человеческим фактором и нерегулярным обновлением данных граждан.

Все неправильные звания, фамилии, даты отсрочки от призыва и другая критически важная информация не были своевременно исправлены в военкоматах/ТЦК, а затем автоматически попали и в "Резерв+".

— В первом случае, операторы ТЦК внесли неактуальную информацию или внесли ее не полностью. Во втором – гражданин не извещал ТЦК об изменении места жительства, рождении детей, поступлении на службу и т.д. Напомним, что реестр "Оберіг" взаимодействует с другими государственными реестрами и имеет возможность верифицировать информацию, но это происходит по запросу, а не автоматически, — говорят в МОУ.

Как уверяют, релиз приложения "Резерв+" привлек внимание оборонного ведомства к ошибкам и необходимости актуализации многих других данных. В настоящее время исправление таких ошибок происходит напрямую в территориальных центрах комплектования. Но в будущем МОУ планирует реализовать возможность актуализации других данных относительно себя благодаря "Резерв+".

Если данные были внесены с ошибками, посещение ТЦК все равно не избежать

Много критики вызвал и очень ограниченный стартовый функционал "Резерв+". Сейчас через приложение можно изменить только контактные данные согласно новому закону, который вступил в силу 18 мая. Однако пользователи ожидали возможности обновления всего спектра всех персональных сведений.

Как указано в самом приложении, его идея заключалась в том, чтобы избежать походов в терцентры комплектования и предоставить возможность дистанционного обновления данных без очередей. Однако если данные были внесены с ошибками, посещения ТЦК все равно не избежать.

— Перед нами встала задача быстро разработать электронный кабинет военнообязанного в виде мобильного приложения. После обновления информации военнообязанный может просмотреть данные о себе в реестре "Оберег". Пока эта информация носит исключительно информативный характер, но в ближайшие недели, когда будет реализован QR-код, она станет военно-учетным документом с такой же юридической силой, как и военный билет или приписное свидетельство, — обещают в Минобороны.

Что касается актуализации других данных, владельцами которых есть разные государственные реестры, взаимодействие значительно более сложное — нужно их верифицировать, например, с базами Налогового или Пенсионного фонда.

— Важно понимать: обновление контактных данных по закону не освобождает от выполнения других правил военного учета. То есть человек всегда должен был извещать ТЦК об изменении своего места жительства, об изменении гражданского состояния, обучении и т.д. Если человек этого не делал или игнорировал повестки для уточнения этих данных, это и влечет за собой подачу человека "в розыск" от ТЦК, — объясняет прессслужба МОУ.

Сотни тысяч пользователей завалили "Резерв+"

Как известно, в первые часы запуска приложение столкнулось с большой нагрузкой. Пользователи массово жаловались на невозможность зайти в "Резерв+" из-за ряда банков.

Как говорят в пресс-службе Минобороны, они готовились к значительному ажиотажу, ведь цифровой сервис всегда удобнее. Были моменты пиковой нагрузки, когда сотни тысяч граждан пытались авторизоваться в "Резерв+".

— Мы готовились также, что враг будет пытаться сорвать наши планы и запустит DDOS-атаки, поэтому разработали функционал, который нас от этого защитит и закроет определенные каналы трафика. Поэтому были вынуждены замедлить вход для всех ради безопасности, что вызвало определенные неудобства, — говорят в пресс-службе МОУ в комментарии "Телеграфу".

Сейчас команда работает над инструментами быстрой обработки заявок и актуализации информации в реестре. И чтобы ускорить проработку неточностей и актуализацию данных, мужчинам советуют обратиться именно в ТЦК и обновить информацию о себе.

Почему служба поддержки "Резерв+" отказалась от Telegram

Службы поддержки приложения "Резерв+" в мессенджере Telegram не было с самого начала. Как выяснилось, МОУ исключило такой способ контакта с военнообязанными по техническим причинам.

— Поэтому подчеркиваем, что сейчас можно обращаться по e-mail и Viber, — говорят в пресс-службе.

На вопрос " Телеграфа ", почему Минобороны вообще выбрало такие ресурсы как Telegram и Viber для службы поддержки, в пресс-службе отмечают, что запускались очень быстро и измеряли все удобством. Telegram и Viber – мессенджеры, которыми пользуется большая часть населения Украины.

Один из часто задаваемых вопросов пользователей заключается в том, почему вместо интеграции в имеющееся приложение "Действие" было создано отдельное приложение "Резерв+". Если отдельная инфраструктура считается безопаснее "Действия", то не ставит ли это под сомнение надежность последней?

Как поясняют в оборонном ведомстве, приложение "Резерв+" — это продукт Министерства обороны Украины, функционирующий на базе реестра "Оберіг". Услуги, уже имеющиеся в приложении или появятся впоследствии, касаются выполнения воинского долга (военного учета, подготовки к службе и т.п.).

Массовую нагрузку на старте не ожидали

Масштабным испытанием для разработчиков явилась и невероятная нагрузка на "Резерв+" в первые часы и дни после официального старта его работы. Сотни тысяч граждан пытались одновременно зарегистрироваться в новом цифровом сервисе, вызвав коллапс во время авторизации. Кроме того, пришлось оперативно реагировать на российские кибератаки, направленные на вывод приложения из строя.

— Мы ожидали, что будет большой ажиотаж у населения. Что интересоваться приложением будут не только военнообязанные, но и военные, женщины, люди постарше и т.д. Но столь большого количества запросов на авторизацию, как в первые часы и дни, мы не ожидали, признаются в пресс-службе Минобороны.

Действительно, это создало излишнюю нагрузку, но осветило дополнительные проблемы с учетом уже мобилизованных военнослужащих — они часто также были включены в реестр "Оберег" с ошибочным статусом "в розыске". Чтобы исправить ситуацию и полностью выделить данные действующих украинских защитников, летом должно заработать отдельное приложение под названием "Армия+".

- Сейчас мы можем лишь повторить, что загружать "Резерв+" военным не нужно, если они увидели неактуальные данные, ведь благодаря технической работе нашей команды всех военных исключат из учета, — заключают в пресс-службе Минобороны.

Напомним, количество загрузок "Резерв+" достигло миллиона. А по последним данным, более 14 тысяч военнообязанных обновили свои учетные данные, находясь за границей. Активнее всего это делали в Польше, Германии, Канаде, Чехии, США, Великобритании, Испании, Литве, Нидерландах и Словакии.