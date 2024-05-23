Виїзд за кордон: чи перевіряють прикордонники додаток Резерв+

У Держприкордонслужбі дали чітку відповідь

При виїзді за кордон прикордонники не враховують дані із додатку Резерв+, за допомогою якого військовозобов’язані можуть оновлювати інформацію про себе. Однак додаток може все ж таки знадобитися для перевірки справжності військово-облікового документа.

Про це сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко під час телемарафону. За його словами, додаток необхідний лише для оновлення даних.

"Ви правильно зазначили, це (Резерв+, — ред) виключно для оновлення своїх даних і виключно для громадян, тому що на кордоні співробітники ДПСУ не беруть до уваги цю програму", — сказав Демченко.

Також він наголосив, що на кордоні необхідно буде надавати виключно паперовий військово-обліковий квиток, у якому є відповідні позначки. Це стосується осіб, у яких Держприкордонслужба додатково почала перевіряти наявність цього документа.

"Зазначу, що ще з березня місяця між Держприкордонслужбою та Міністерством оборони налагоджено інформаційну взаємодію між базами даних. Це фактично базою Держприкордонслужби та системою "Оберіг" і при необхідності прикордонники можуть її використовувати як додатковий інструмент, щоб перевірити, чи людина не використовує підроблений документ, перевіривши інформацію про цю особу саме в системі "Оберіг", — пояснив Демченко.

Зазначимо, що з 18 травня в Україні набув нового закону про мобілізацію, в якому прописані нові правила. Йдеться, наприклад, про процес вручення повісток на роботі, оскільки тепер законодавство покладає нові обов’язки на роботодавців на підприємствах. До речі, на тлі посилення мобілізації в Раді з’явилася пропозиція про так зване "економічне бронювання". Тобто ті, за кого на роботі сплатять податок у розмірі 20 тисяч, можуть одержати на місяць відстрочку. Також новий закон передбачає обов’язково оновлення військово-облікових даних військовозобов’язаними, а тому для їх зручності зробили додаток Резерв+, де можна зробити це, не виходячи з дому.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українських військових просять не встановлювати додаток Резерв+. У Міноборони України пояснили причину.