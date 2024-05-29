Сотні тисяч чоловіків зітхнуть з полегшенням: в "Резерв+" виправили важливу помилку, кажуть в Міноборони

Статус безпідставно отримали сотні тисяч громадян

У застосунку Міноборони "Резерв+", який вже за кілька тижнів отримає статус військового квитка, вдалося зняти з "розшуку" понад 700 тис. громадян. Мова саме про безпідставний статус.

Про це розповіла заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, пише "Судово-юридична газета". За її словами, саме застосунок "Резерв+" допоміг звернути увагу на проблеми у реєстрі "Оберіг".

"Одна з прогалин — добре відомий вам статус "в розшуку", який безпідставно відображався у 710 000 громадян. Уявіть собі, цей статус без юридичних підстав мала така ж кількість наших громадян, яка може зрівнятись з населенням Львова до повномасштабного вторгнення. Чому громадяни мали такий статус? Якщо людина порушувала правила військового обліку — наприклад, ігнорувала "повістки", ТЦК зверталось до Національній поліції. Але фактично кількість таких звернень становить близько 25%", — заявила Черногоренко.

На ділі ж, статус "в розшуку", безпідставно отримали й цивільні громадяни й багато чинних військовослужбовців. При цьому дані останніх, наприклад, з тих чи інших причин, просто не були оцифровані своєчасно.

Цифрова команда Міноборони виправила цю помилку. Якщо вас зняли з "розшуку", до ТЦК звертатись не потрібно. Радимо авторизуватись у застосунку повторно, щоб побачити свій оновлений статус.

Станом на 29 травня, вже 710 тис. громадян знято з безпідставного "розшуку".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" детально розповідав про те, чому можуть виникнути проблеми з "Резерв+" і публікував відповіді Міноборони на найбільш поширені питання щодо роботи застосунку. Більше про це читайте у матеріалі "Телеграфу": "Чому глючить Резерв+. У Міноборони відповіли на популярні запитання".