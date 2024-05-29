Фаріон повернеться до "Львівської політехніки" після скандалу? Суд ухвалив рішення

У ході засідання пройшли судові дебати

Львівський апеляційний суд ухвалив рішення про відновлення Ірини Фаріон, яку звільнили через гучний мовний скандал, на посаді професора кафедри української мови у "Львівській політехніці". Також було вирішено стягнути на користь вченої середній заробіток за період вимушеного прогулу – 123 тисячі 927 гривень.

У ході засідання пройшли судові дебати. Адвокат Фаріон закликав суд задовольнити апеляційну скаргу у повному обсязі та скасувати рішення суду першої інстанції. Про це в середу, 29 травня, повідомляє "Суспільне".

Своєю чергою представник "Львівської політехніки" наголосив, що рішення Галицького районного суду законне, тому його слід залишити без змін. Після цього суд пішов до нарадчої кімнати.

"Враховуючи те, що Ірина Фаріон — науково-педагогічний працівник, вона виконує виховні функції. За висловлювання про російську мову серед військовослужбовців університет ухвалив рішення про звільнення. Те, що зазначають в апеляційній скарзі — це виключно їхня позиція і їхнє бачення розвитку події. Як дасть оцінку суд", — каже начальник юридичного відділу "Львівської політехніки" Андрій Мороз.

Сама Фаріон сказала, що проректор, на її думку, ухвалив рішення про звільнення під тиском.

"Позиція відповідача — це позиція людини, яка топчеться по закону брутально і нікчемно, виконує політичні замовлення і робить при цьому "гарну міну". В жодному документі не доведено морального проступку, який вчинила Ірина Фаріон. З якої рації було здійснене швидкісне звільнення? Чому ректор не дочекався роботи комісії? Комісія мала завершити свою роботу 22 числа, мене звільнили 15. Тобто проректор сам собі заперечує. Це означає, що він ухвалював це рішення під тиском. Не сумніваюся під чиїм — під тиском МОН, конкретної персони — Лісовий. Про це свідчить його реакція — неймовірно радісна від того, що звільнили Ірину Фаріон". — каже вчена.

Суддя вийшла з дорадчої кімнати та оголосила вирок. Накази ректора НУ "Львівська політехніка" про звільнення Ірини Фаріон від 15 листопада та 28 листопада визнали незаконними та скасували.

"Поновити Фаріон Ірину Дмитрівну на посаді професора кафедри української мови НУ "Львівська політехніка" з 24 листопада 2023 року. Стягнути з НУ "Львівська політехніка" на користь Ірини Фаріон середній заробіток за час вимушеного прогулу за період з 24 листопада 2023 року по 29 травня 2024 року в розмірі 123 тисячі 927 гривень 27 копійок. Стягнути з НУ "Львівська політехніка" судовий збір у розмірі 5782 грн 17 копійок", — оголосила суддя.

У Telegram-каналі Новини. Live Львів було опубліковано невелике відео з Фаріон після рішення суду.

"Я щаслива, що право існує окремо від політики. Це означає, що ми рухаємося в правильному напрямку. Не йдеться про мене, йдеться про те, щоби працювали закони, щоби ніхто не дозволяв собі під тиском зверхників ці закони змінювати. Я дякую колегії суддів за обґрунтоване рішення … Я думаю над тим (про повернення у "Львівську політехніку, — Ред.) Є дуже багато сил, які хотіли би, щоби я не повернулася в політехніку, а мені дуже подобається йти проти сил, яким я не подобаюся", — сказала Фаріон.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у лютому 2024 року Галицький районний суд Львова відмовив у задоволенні позову до "Львівської політехніки" про поновлення Ірини Фаріон на посаді.