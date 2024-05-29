Шмигалем закрили дірки: ТЦК дали ще одну підставу для затримання військовозобовʼязаних

Номери військово-облікової спеціальності у військовому квитку повинні відповідати даним у реєстрі "Оберіг"

Травневі постанови Кабміну України, які доповнюють новий закон про мобілізацію, залатали деякі "дірки" у законодавстві. Наприклад, завдяки новим рішенням уряду, у ТЦК з'явилося більше підстав для затримання військовозобов'язаних.

Справа в тому, що в Україні час від часу оновлювалися та змінювалися номери ВОС (військово-облікова спеціальність). А вони, у свою чергу, є одним із критеріїв, за якими працівника (не) можна забронювати. І якщо раніше через особливості у законодавстві у військовозобов’язаного не виникало обов’язку змінювати застарілий номер ВОС у своєму військовому квитку і, як наслідок, особисто прибувати до ТЦК та СП, то тепер такого громадянина можуть навіть затримати. Таким чином, у ТЦК з'явилося нове обґрунтування для затримання військовозобов'язаних.

Як пише Судово-юридична газета, відповідні пункти з’явилися в постанові Кабміну від 16 травня №559, яка затверджує нову форму ВОД (військово-обліковий документ), яка набула чинності 18 травня. У ньому зазначається, що відомості, що зазначені у військово-обліковому документі громадянина, який перебуває або був виключений з військового обліку Збройних Сил, СБУ, розвідувального органу, повинні відповідати відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів "Оберіг". А у разі, якщо відомості, зазначені у графах 1-5, 13 та 14 військово-облікового документа на бланку, не відповідають відомостям, що містяться у Реєстрі "Оберіг", він вважається недійсним. Військово-облікова спеціальність знаходиться у графі 5.

Наголошується, що військово-облікові документи, оформлені до набрання чинності цією постановою, тобто до 18 травня, вважаються дійсними на всій території України до видачі військово-облікового документа нового зразка. Однак, якщо в ході перевірки документів, до прикладу, на вулиці, буде встановлено невідповідність даним "старого" військово-облікового документа і Реєстру "Оберіг", то особу можуть навіть затримати.

"Так, відповідно до постанови Кабміну №560, у ході перевірки документів громадян зокрема звіряються їх персональні дані, дані військово-облікового документа з військово-обліковими даними Реєстру військовозобов’язаних "Оберіг"…Прикордонники та поліцейські можуть використовувати технічні прилади, засоби та спеціалізоване програмне забезпечення з доступом до Реєстру "Оберіг"…У разі виявлення розбіжностей військово-облікового документа з військово-обліковими даними Реєстру "Оберіг" старший групи оповіщення пропонує резервісту або військовозобов’язаному (крім резервістів та військовозобов’язаних СБУ та розвідувальних органів) прослідувати до районного (міського) ТЦК для уточнення своїх персональних даних, даних військово-облікового документа з військово-обліковими даними Реєстру "Оберіг"…Далі громадянинові оформляється та вручається повістка…У разі відмови прослідувати до ТЦК поліцейський, який входить до складу групи оповіщення, проводить адміністративне затримання та доставлення громадянина до такого центру на підставі статей 261 і 262 КУПАП", – йдеться у матеріалі.

Більше про нові важливі зміни до мобілізації, які вносять постанови Кабміну, ви можете прочитати у матеріалі "Телеграфа", перейшовши за посиланням .

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у новому законі про мобілізацію є деякі важливі моменти, які стосуються жінок.