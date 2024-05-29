Сейчас "мягкий" этап, а дальше – ВЛК и повестка: правозащитник объяснил, что изменится в мобилизации после 18 июля

Идея закона – восполнить нехватку мобилизационных резервов

Сотрудники терцентров комплектования и соцподдержки (ТЦК) не могут задерживать людей на улицах после вступления в силу нового мобилизационного законодательства. Такое мнение в интервью "Телеграфу" высказал правозащитник, исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко.

– На мой взгляд, ТЦК не должны были бы задерживать людей для верификации персональных данных. Срок самостоятельного внесения изменений, верификации персональных данных определен и установлен: с 18 мая по 18 июля. Это значит, что формально они не имеют права просто так на улице остановить человека и сказать: "Пожалуйста, верифицируйся прямо сегодня, или мы тебя проведем прямо сегодня". Нет. Лицо может ответить, что у него есть время и он сделает это, например, с 1 по 10 июля. Потому что возможно ему нужно собрать какие-то материалы, пройти медицинскую экспертизу, подтвердить документально какие-то заболевания, – отметил правозащитник.

Впрочем, после 18 июля, когда истечет 60-дневный срок на обновление данных, по словам Александра Павличенко, ситуация начнет меняться.

– Этот срок и установили именно для такого "мягкого" прохождения процедуры сверки персональных данных военнообязанных. Это первый этап. Я думаю, что после этого будет второй этап: обязательное прохождение ВЛК большинством из тех, кто будет вновь зарегистрирован в системе. А потом уже мобилизационный вызов или мобилизационная повестка. Потому что идея этого всего – восполнить нехватку мобилизационных резервов, – резюмировал правозащитник.

Напомним, что работник ТЦК назвал процент украинцев, которые идут в военкоматы после повестки.

Полный текст интервью с Александром Павличенко читайте на сайте Телеграф в четверг, 30 мая, утром.