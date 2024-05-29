Тепер не два місяці: змінились строки розшуку та адмінпокарання військовозобовʼязаних

Раніше строк становив не пізніше як через 2 місяці з дня виявлення правопорушення

Після того, як 710 тисяч військовозобовʼязаних громадян було знято з розшуку, статус якого відображався у додатку "Резерв+", заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко розповіла про зміни у розшуку громадян. Так тепер строки розшуку та адміністративних стягнень розраховуються по-новому.

Про це пише Судово-юридична газета. Зазначається, що тепер новий строк становить від 3 місяців до року.

"Чому громадяни мали такий статус? Якщо людина порушувала правила військового обліку — наприклад, ігнорувала "повістки", ТЦК зверталось до Національній поліції. Але фактично кількість таких звернень становить близько 25%. Згідно з законодавством такий "розшук" мав свої терміни.

Адже до 19 травня адміністративне стягнення могло бути накладене не пізніше двох місяців з дня порушення правил військового обліку. Зараз цей термін — 3 місяці з дня виявлення, але не пізніше одного року з дня вчинення" — зазначила вона.

Додамо, що у новому законі про мобілізацію передбачено, що осіб, які не стали на військовий облік чи не оновили дані, не з’явилися за викликом у ТЦК, зможуть штрафувати від 17 тисяч до 22,5 тисяч грн. Штрафи накладатимуть заочно. Так, протокол, на підставі якого потім виноситься постанова ТЦК, пропонують не складати за умови наявності у ТЦК документів, що підтверджують отримання повістки.

Також цей закон увів нові строки для накладення адмінстягнення.

Раніше стаття 38 КУпАП для відповідальності за статтями 210 та 210-1 КУпП передбачала, що адміністративне стягнення може бути накладено не пізніше як через 2 місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні – не пізніше як через 2 місяці з дня його виявлення, за винятком певних випадків.

Зараз же строк інший: адміністративне стягнення за вчинення в особливий період правопорушень, передбачених статтями 210, 210-1 КУпАП, може бути накладено протягом 3 місяців з дня його виявлення, але не пізніше одного року з дня його вчинення.

Тож, тепер на особу можуть накласти штраф протягом року з дня вчинення порушення за статтями 210 та 210-1 КУпАП.

Раніше "Телеграф" писав, що українські військовозобов’язані мають протягом 60 днів оновити свої облікові дані. На тих, хто цього не зробить, чекають великі штрафи, а для тих, хто платити їх не збирається, передбачено кримінальну відповідальність.