Від пачки дріжджів до спорткомплексів: яке майно можуть забрати в ухилянтів за несплату штрафу

Лоти від 5 грн до десятків мільйонів

В Україні набув чинності новий закон про посилення мобілізації, у якому також зазначено штрафи за ухилення від військової служби. У разі не сплати штрафу, майно ухилянта, як і будь-якого боржника, може бути арештоване та реалізовано на державному онлайн-аукціоні "СETAM".

Але, які самі речі можуть бути конфісковані, йдеться у матеріалі ТСН. Зазначається, що після продажу майна на аукціоні, отриману суму буде направлено на виплату штрафу. Решту, якщо вона залишиться, можуть повернути власнику.

За словами юристів, арештувати можуть як нерухомість, так і побутові речі. Наразі на вищевказаному аукціоні реалізується багато лотів, які донедавна були ще майном боржників. Зауважимо, що вони не конфісковані в ухилянтів, їх забрали у боржників.

Так, нещодавно у мережі з'явилась інформація, що державною виконавчою службою Миколаївської області реалізується незвичайний лот – упаковка дріжджів. На сайті аукціону "CETAM" дійсно є така пропозиція, стартова ціна цього товару – 5 гривень. Через те, що у боржника не було іншого майна, вочевидь, виконавці арештували цю упаковку.

Окрім цього, на аукціоні реалізуються і більш ліквідні речі – одяг боржників, побутова техніка, посуд тощо.

Зауважимо, що наразі на сайті аукціону ще немає майна ухилянтів, адже з набуття чинності закон пройшло пару днів.

"Боржниками у виконавчих провадженнях є фізичні та юридичні особи, з яких на підставі рішення суду стягується заборгованість. В тому числі за несплату боргів по аліментах, невиплаті заробітної плати роботодавцем та іншим фінансовим зобов’язанням. Переважно це заборгованість, яка виникає на підставі кредитних договорів та договорів позики", — повідомили у пресслужбі "CETAM".

Що зараз реалізовується на аукціоні?

Зауважимо, що на сайті можна зустріти як лоти за ціною менше однієї гривні, так і лоти, які коштують мільярди гривень. Зокрема, заводи, літаки, судна, ТРЦ тощо.

Раніше "Телеграф" писав, що на Закарпатті за ухилення від військового обліку оштрафували жінку.