Нові штрафи для ухилянтів: у Міноборони пояснили, що загрожує за порушення закону

Якщо порушення допускається повторно протягом року або в особливий період штраф збільшується

В Україні суттєво збільшили штрафи для ухилянтів. Відповідний закон Верховна Рада ухвалила 8 травня.

Про це повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін. За його словами, зокрема, зростуть штрафи за порушення військового обліку. Лазуткін зазначив, що статтею 210 Кодексу про адміністративні правопорушення встановлюються наступні штрафи:

у мирний час — від 3 400 до 5 100 гривень ;

; у воєнний час (або повторне порушення) – від 17 000 до 25 500 гривень.

Крім того, збільшено розмір штрафів за порушення законодавства про оборону та мобілізацію у мирний час:

для громадян – від 5 100 до 8 500 гривень .

. для посадових та юридичних осіб – від 17 000 до 34 000 гривень.

За ухилення від мобілізації у воєнний час:

для громадян – від 17 000 до 25 500 гривен ь;

ь; для посадових та юридичних осіб – від 34 000 до 59 000 гривень.

Речник Міноборони наголосив, що штрафи накладатимуть впродовж трьох місяців з дня виявлення правопорушення. Але не пізніше одного року з моменту його вчинення.

Варто зазначити, що нові штрафи набудуть чинності наступного дня після оприлюднення закону. Перед цим документ ще має бути підписаний президентом України.

Раніше "Телеграф" писав, що у Верховній Раді розглядають дві моделі платної броні від мобілізації. Голова парламентської фракції "Слуга народу", член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Давид Арахамія розповів деталі.