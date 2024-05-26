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Ви маєте це знати, щоб не нарватись на неприємності: які документи потрібно мати для перевірки на блокпості

Автор
Марина Іщенко Марина Іщенко
Дата публікації
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Автор
Перевірка документів Новина оновлена 26 травня 2024, 18:33
Перевірка документів. Фото Колаж "Телеграф"

Якщо громадянин не надасть свої документи на блокпості, йому випишуть штраф у розмірі від 3 400 гривень до 5 100 гривень

З 18 травня 2024 року набув чинності закон про мобілізацію Україні. Документ зобовʼязує всіх чоловіків від 18 до 60 років постійно носити при собі військово-обліковий документ.

Водночас для подорожей потрібні й інші папери. "Телеграф" розповів, які документи перевіряють на блокпості.

На блокпості перевіряють документи, що підтверджують особу. Це може бути:

  • паспорт громадянина України;
  • паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
  • дипломатичний паспорт України;
  • службовий паспорт України;
  • посвідчення особи моряка;
  • посвідчення члена екіпажу;
  • посвідчення особи на повернення в Україну;
  • тимчасове посвідчення громадянина України.

Під час виїзду з окремого населеного пункту, на блокпості також можуть попросити надати документи, що посвідчують особу та підтверджують її спеціальний статус:

  • посвідчення водія;
  • посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон;
  • посвідка на постійне проживання;
  • посвідка на тимчасове проживання;
  • картка мігранта;
  • посвідчення біженця;
  • проїзний документ біженця;
  • посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту;
  • проїзний документ особи, якій надано додатковий захист;

Також військовозобовʼязані чоловіки повинні мати при собі військово-облікові документи:

  • посвідчення про приписку до призовної дільниці (видається призовникам);
  • військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного (видається військовозобов’язаним та військовослужбовцям).

У випадку, якщо громадянин не надасть свої документи на блокпості, йому випишуть штраф у розмірі від 3 400 гривень до 5 100 гривень.

Нагадаємо, для українських військовозобов'язаних запустили новий додаток "Резерв+". "Телеграф" розповів, що це за додоток і як він працюватиме.

Теги:
#Перевірка #Документи #Мобілізація