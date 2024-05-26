Ви маєте це знати, щоб не нарватись на неприємності: які документи потрібно мати для перевірки на блокпості

Якщо громадянин не надасть свої документи на блокпості, йому випишуть штраф у розмірі від 3 400 гривень до 5 100 гривень

З 18 травня 2024 року набув чинності закон про мобілізацію Україні. Документ зобовʼязує всіх чоловіків від 18 до 60 років постійно носити при собі військово-обліковий документ.

Водночас для подорожей потрібні й інші папери. "Телеграф" розповів, які документи перевіряють на блокпості.

На блокпості перевіряють документи, що підтверджують особу. Це може бути:

паспорт громадянина України;

паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

дипломатичний паспорт України;

службовий паспорт України;

посвідчення особи моряка;

посвідчення члена екіпажу;

посвідчення особи на повернення в Україну;

тимчасове посвідчення громадянина України.

Під час виїзду з окремого населеного пункту, на блокпості також можуть попросити надати документи, що посвідчують особу та підтверджують її спеціальний статус:

посвідчення водія;

посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон;

посвідка на постійне проживання;

посвідка на тимчасове проживання;

картка мігранта;

посвідчення біженця;

проїзний документ біженця;

посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту;

проїзний документ особи, якій надано додатковий захист;

Також військовозобовʼязані чоловіки повинні мати при собі військово-облікові документи:

посвідчення про приписку до призовної дільниці (видається призовникам);

військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного (видається військовозобов’язаним та військовослужбовцям).

У випадку, якщо громадянин не надасть свої документи на блокпості, йому випишуть штраф у розмірі від 3 400 гривень до 5 100 гривень.

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