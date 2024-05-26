Ви маєте це знати, щоб не нарватись на неприємності: які документи потрібно мати для перевірки на блокпості
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Якщо громадянин не надасть свої документи на блокпості, йому випишуть штраф у розмірі від 3 400 гривень до 5 100 гривень
З 18 травня 2024 року набув чинності закон про мобілізацію Україні. Документ зобовʼязує всіх чоловіків від 18 до 60 років постійно носити при собі військово-обліковий документ.
Водночас для подорожей потрібні й інші папери. "Телеграф" розповів, які документи перевіряють на блокпості.
На блокпості перевіряють документи, що підтверджують особу. Це може бути:
- паспорт громадянина України;
- паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
- дипломатичний паспорт України;
- службовий паспорт України;
- посвідчення особи моряка;
- посвідчення члена екіпажу;
- посвідчення особи на повернення в Україну;
- тимчасове посвідчення громадянина України.
Під час виїзду з окремого населеного пункту, на блокпості також можуть попросити надати документи, що посвідчують особу та підтверджують її спеціальний статус:
- посвідчення водія;
- посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон;
- посвідка на постійне проживання;
- посвідка на тимчасове проживання;
- картка мігранта;
- посвідчення біженця;
- проїзний документ біженця;
- посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту;
- проїзний документ особи, якій надано додатковий захист;
Також військовозобовʼязані чоловіки повинні мати при собі військово-облікові документи:
- посвідчення про приписку до призовної дільниці (видається призовникам);
- військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного (видається військовозобов’язаним та військовослужбовцям).
У випадку, якщо громадянин не надасть свої документи на блокпості, йому випишуть штраф у розмірі від 3 400 гривень до 5 100 гривень.
Нагадаємо, для українських військовозобов'язаних запустили новий додаток "Резерв+". "Телеграф" розповів, що це за додоток і як він працюватиме.