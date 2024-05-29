Теперь не два месяца: изменились сроки розыска и админнаказания военнообязанных

Раньше строк составлял не позднее 2 месяцев со дня выявления правонарушения

После того, как 710 тысяч военнообязанных граждан были сняты с розыска, статус которого отражался в приложении "Резерв+", заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко рассказала об изменениях в розыске граждан. Так, теперь сроки розыска и административных взысканий рассчитываются по-новому.

Об этом пишет Судебно-юридическая газета. Отмечается, что новый срок составляет от 3 месяцев до года.

"Почему граждане имели такой статус? Если человек нарушал правила военного учета — например, игнорировал "повестки", ТЦК обращалось в Национальную полицию. Но фактически количество таких обращений составляет около 25%. Согласно законодательству такой "розыск" имел свои сроки.

Ведь до 19 мая административное взыскание могло быть наложено не позднее двух месяцев со дня нарушения правил военного учета. Сейчас этот срок - 3 месяца со дня обнаружения, но не позднее одного года со дня совершения" — отметила она.

Добавим, что в новом законе о мобилизации предусмотрено, что лиц, не вставших на военный учет или не обновивших данные, не явились по вызову в ТЦК, смогут штрафовать от 17 тысяч до 22,5 тысячи грн. Штрафы будут налагаться заочно. Так, протокол, на основании которого затем выносится постановление ТЦК, предлагают не составлять при наличии в ТЦК документов, подтверждающих получение повестки.

Также этот закон ввел новые сроки для наложения админвзыскания.

Ранее статья 38 КУоАП для ответственности по статьям 210 и 210-1 КУоП предусматривала, что административное взыскание может быть наложено не позднее чем через 2 месяца со дня совершения правонарушения, а при продолжающемся правонарушении – не позднее чем через 2 месяца со дня его выявления, за исключением определенных случаев.

Сейчас срок другой: административное взыскание за совершение в особый период правонарушений, предусмотренных статьями 210, 210-1 КУоАП, может быть наложено в течение 3 месяцев со дня его выявления, но не позднее одного года со дня его совершения.

Теперь на гражданина могут наложить штраф в течение года со дня совершения нарушения по статьям 210 и 210-1 КУоАП.

Ранее "Телеграф" писал, что украинские военнообязанные должны в течение 60 дней обновить свои учетные данные. Тех, кто этого не сделает, ждут большие штрафы, а для тех, кто платить их не собирается, предусмотрена уголовная ответственность.