У ТЦК йти не обов'язково: українським чоловікам спростили долю з 18 травня

Таким чином ви можете себе убезпечити від штрафу

У суботу, 18 травня, набув сили закон про посилення мобілізації. Це означає, що військовозобов’язані українці віком 18–60 років протягом 60 днів мають оновити облікові дані. Як це зробити?

Один із способів це зробити – прийти у ЦНАП. У Мінцифрі повідомили, що розробили електронний функціонал для ЦНАПів, який значно спростить процес і розвантажить ТЦК.

Як це працюватиме

Військовозобовʼязаний українець чи українка приходить до ЦНАПу та надає актуальні дані про себе та підтверджує їх. Тоді адміністратор вносить дані в електронну систему – інформація автоматично підтягується в Оберіг і заявник отримує витяг з печаткою і підписом адміністратора ЦНАПу про актуалізацію даних.

"Навіть якщо ви не маєте військового квитка, багато років не були у військкоматі або з певних причин не оновлювали дані в ТЦК, зробіть це в ЦНАПі. Так ви виконаєте норму закону та убезпечите себе від штрафу", — наголосили у Мінцифри.

Закон про мобілізацію

Верховна Рада України у четвер, 11 квітня 2024 року, ухвалила у другому читанні новий законопроєкт про мобілізацію №10449. Президент України Володимир Зеленський підписав гучний закон про мобілізацію. Він набуде чинності 18 травня.

Мобілізація у новому законі пропонується з 25 до 60 років. Громадяни з 18 років, незалежно від проходження базової військової підготовки або служби, отримають відстрочку до досягнення мобілізаційного віку.

Усі громадяни України, які перебувають на військовому обліку, зобов’язані протягом 60 днів з дня набрання чинності новим законом уточнити адресу проживання, номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти (за наявності електронної пошти) та інші персональні дані.

Оформлення внутрішнього чи закордонного паспорта громадянам України чоловічої статі віком від 18 до 60 років здійснюватимуть за наявності у зазначених осіб військово-облікових документів.

З дня набрання чинності документом всі визнані обмежено придатними повинні повторно пройти ВЛК.

Крім того, вводиться обмеження права керування авто для ухилянтів. Згідно з новим законом, ТЦК отримає дані від МВС про автомобілі у власності українців та компаній для їхньої мобілізації. Скільки автомобілів мобілізують у кожній області, визначить місцева адміністрація. Забирати зможуть транспортні засоби, якщо в людини їх більше одного. Військово-транспортний обов’язок поширюватиметься також на водні засоби, трактори та іншу сільськогосподарську техніку.

Якщо чоловік не сплачує аліменти, тепер його можуть мобілізувати. Адже ТЦК отримають доступ до бази даних про заборгованість.

Також з 18 травня в Україні запрацює електронний кабінет, у якому буде інформація про військовозобов’язаних громадян. Саме у ньому можна буде оновити свої дані.

"Телеграф" вже підготував матеріал та розповів, як працюватиме електронний кабінет військовозобов'язаних. І що сталось з додатком у перші години роботи.