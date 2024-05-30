Будут платить не только мужчины: в ТЦК рассказали, какой штраф будет для уклоняющихся от мобилизации женщин

Мобилизация женщин производится только по их личному согласию

Со дня вступления в силу нового закона о мобилизации женщины определенных специальностей в возрасте от 18 до 60 лет должны стать на военный учет и обновить свои данные в ТЦК. Если они этого не сделают, их ожидает штраф от 17 до 25,5 тысячи гривен.

Об этом сообщил руководитель Кременчугского районного ТЦК и СП Мирослав Волков в интервью "Кременчугскому телеграфу". Он говорит, что женщины также могут штрафовать за нарушение правил военного учета.

"Если они своевременно не обновят свои учетные данные. Женщины определенных специальностей, а это преимущественно медики в возрасте от 18 до 60 лет должны стать на военный учет и получить военно-учетный документ", — пояснил Мирослав Волков.

Он отметил, что мобилизация женщин производится только с их личного согласия. Согласно постановлению Кабмина №560.

"Женщины, которые добровольно идут на военную службу по контракту или по мобилизации в нашем районе есть. Мы их направляем в учебные центры ВСУ", — добавил начальник РТЦК.

Мирослав Волков также объяснил, кому из военнообязанных женщин при уточнении своих учетных данных не нужно проходить ВЛК.

"В период обязательного уточнения учетных данных, он длится до 16 июля, на медицинское освидетельствование вообще не направляются те военнообязанные, которые имеют право на отсрочку от призыва, старше 55 лет, забронированные и женщины, имеющие действительный военно-учетный документ", — сказал глава РТЦК.

Следовательно, военнообязанные женщины, у которых нет действительного военно-учетного документа, или впервые его получают, должны пройти военно-врачебную комиссию.

Мобилизация женщин

Напомним, с 1 октября 2023 г. работницы медицинской и фармацевтической сферы в возрасте от 18 до 60 лет обязаны становиться на военный учет в ТЦК и СП. Женщины с другими специальностями, связанными с военной сферой, могут стать на учет добровольно.

При этом взять на учет могут только те женщины, которые пригодны к прохождению службы по состоянию здоровья — по определению военно-врачебной комиссии. Это предусмотрено правилами военного учета, утвержденными постановлением Кабмина №1487.

Отметим, что спикер по гендерным вопросам командующего Сухопутными войсками Оксана Григорьева настаивает, что Украина должна покончить со старомодным менталитетом в отношении женщин и перейти к призыву на службу по израильскому образцу. Она считает, что нужно готовиться к тому, что в ближайшие годы придется мобилизовать и женщин.

Ранее "Телеграф" писал, что по данным Центра противодействия дезинформации при СНБО, вопрос мобилизации женщин не стоит в повестке дня. Ни один закон, касающийся мобилизации, не предусматривает мобилизацию женщин. Этот вопрос на сегодняшний день не актуален и не рассматривается органами власти.