Від королів та галицької аристократії до батярів і пива: що побачити у Львові за один день

Королівський палац, музей пивоваріння та інстаграмні локації, зібрані в один маршрут

Львів — місто сповнене історичних таємниць, затишних кафе й інстаграмних локацій. Навіть якщо ви завітали до цього мегаполіса на лічені години — можна відвідати кілька цікавих місць.

Та якщо в вас є хоча б один день, "Телеграф" радить спробувати дослідити одне з найцікавіших міст України більш детально. Подивитися у Львові є що на будь-який смак і гаманець.

Стартувати можна від Оперного театру — влітку перед ним працює фонтан, а в затінку на лаві можна випити ранкову каву. Львівський національний академічний театр опери та балету ім. Соломії Крушельницької урочисто відкрили 4 жовтня 1900 року. Що побудувати його, річище Полтви, яка раніше текла центром Львова, змінили. Саму ж річку ще у 1890-х сховали під землю.

Від площі перед Оперним варто попрямувати в переплетення вуличок пішохідної зони у середмісті. Сюди дозволено заїжджати трамваям та деяким авто, але стережіться самокатників.

Рушимо до Вірменського дворика на вулиці Вірменській, 7/13. Вірменська громада — одна з найдавніших у Львові, а Вірменський дворик — популярне місце для фотосесій. Шукайте в ньому напис "Mons Pius" — це будівля вірменського банку, що з’явився ще у XVI ст. Рухатися туди варто вулицею Лесі Українки повз Храм Преображення Господнього. З боку цієї вулиці розташований вхід до одного з музеїв-підземель Львова.

Від дворика на Вірменській вирушаймо до Домініканської церкви. Зараз це діюча греко-католицька церква Святої Євхаристії. Одна з версій істориків — монастир і костел домініканців спорудили на місці старого православного храму свв. Петра і Павла. Свідчення цього датовані XVII ст.

Від Домініканської церкви вулицею Івана Федорова та Руською виходимо на площу Ринок. Центральний майдан Львова, куди ведуть усі дороги — тільки тут можна провести цілий день, відвідуючи музеї, кав’ярні, ресторани. Тут радимо піднятися на Ратушу — вона внесена до списку Світової спадщини ЮНЕСКО. Висота вежі 65 метрів, а ведуть туди 400 гвинтових сходинок.

Аби потрапити сюди, потрібно зареєструватися у Центрі туристичної інформації, пл. Ринок, 1 — і вам видадуть перепустку.

На площі Ринок також можна виділити Італійський дворик. Він є частиною Палацу Корнякта та Історичного музею Львова. В цих стінах часто бував король Речі Посполитої — Ян III Собеський. Палац всередині можна подивитись в рамках окремої екскурсії. Для візиту в Італійський дворик слід придбати окремий квиток.

Вартий уваги Музей етнографії та художнього промислу, що на площі Ринок, 10. Там можна подивитися вироби традиційно-побутової культури українського села кін. XIX — XX ст. — якими були одяг, предмети побуту, іграшки, весільне вбрання тощо. Музей невеликий, працює два поверхи — додатково проводять різні художні виставки.

На площі Ринок та вулицях довкола можна смачно перекусити в ресторанчиках японської, української, грецької, єврейської, італійської чи іншої кухні.

Післяобід варто зазирнути на прогулянку до парку Франка. Це найстаріший міський парк України, розташований навпроти головного корпусу Університету ім. І. Франка.

Звідси недалеко до Будинку вчених на вулиці Листопадового чину, 6. Він вражає своєю красою зсередини. Відвідувачі часто роблять фото з розкішного холу з дерев’яними сходами. Всередині є кілька зал — Дзеркальна, Срібляста, Театральна та інші.

Раніше в цьому будинку збирались галицькі аристократи і його називали "Шляхетське казино". Перед відвідуванням варто уточнити, чи працює локація, адже її часто орендують для проведення заходів. Контактний номер +380 97 372 83 53.

За 15 хвилин від давнього місця збору аристократів — не менш цікава локація, пов’язана з місцевою історією — музей пивоваріння "Львіварня". Там можна дізнатися не тільки про історію хмільного напою (його у столиці Галичини почали варити ще у XIV столітті), а й ким були львівські батяри та інші цікаві факти. За бажання можна відвідати дегустацію.