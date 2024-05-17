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Прогулянки по Львову: п’ять цікавих локацій просто неба

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Автор
Ботанічний сад Львівського національного університету ім. Івана Франка
Ботанічний сад Львівського національного університету ім. Івана Франка. Фото facebook.com/botsad.lnu

Якщо ви втомилися від старовинних кам’яниць і палаців — гайда на природу

Погода в Україні стабілізується і травень починає тішити відчутним теплом. В одному з наймальовничіших міст нашої держави є чимало цікавих місць, де приємно погуляти за гарної погоди на природі. Окрім десятків парків, скверів і зелених зон, є у Львові чимало облаштованих міст для відпочинку з користю — в них можна не тільки подихати свіжим повітрям серед молодої зеленні, а й дізнатись щось корисне та цікаве.

Шевченківський Гай

Адреса: вул. Чернеча Гора, 1.

Години роботи: 10:00-18:00, зовнішня експозиція доступна щодня, інтер’єри садиб — із середи по неділю.

Вартість відвідання: загальний квиток — 150 грн, пільговий (учні, студенти, пенсіонери) — 70 грн, сімейний (двоє дорослих і одна-три дитини до 16 років) — 350 грн.

Музей народної архітектури та побуту у Львові ім. Климентія Шептицького розташований просто неба. Тут можна побачити унікальні зразки дерев’яної архітектури Бойківщини, Лемківщини, Гуцульщини, Поділля та Закарпаття, об’єднані в невеликі "села". Варто взути зручне взуття — загальна площа музею становить 36,6 га, а доріжки можуть бути грунтовими.

Також у музеї є зоокуточок, проводяться майстеркласи з гончарства, гри на сопілці, а на свята — обрядові забави, наприклад, гаївки.

Парк Погулянка

Адреса: вул. Пасічна

Години роботи: завжди відкрито.

Вартість відвідання: безкоштовно.

Парк Погулянка
Парк Погулянка

Ще на початку XX століття до цієї місцини приїжджали львівяни погуляти, розважитись і поїсти смаколиків чи морозива. Нині парк — спокійне місце, віддалене від гамірного середмістя. Там можна і по алеях пройтися, і з дитиною на цікавому кам’яно-дерев’яному майданчику побавитися. Поруч розташований Ботанічний сад ЛНУ ім. Івана Франка.

Ботанічний сад

Адреса: вул. Черемшини, 44

Години роботи: вівторок-четвер і неділя з 10:00 до 18:00 год.

Вартість відвідання: загальний квиток — 100 грн, пільговий (учні, студенти) — 70 грн.

Ботанічний сад Львівського національного університету ім. Івана Франка є одним з найстаріших садів в Україні та Східній Європі. З 1 травня доступний вхід в оранжерею — місцева колекція рослин налічує близько 1500 таксонів. Деяким рослинам тут — понад 100 років. Серед них — дамара, саговики, фінік канарський, араукарія Бідвіла.

В кожен період, завітавши до Ботсаду, можна побачити цвітіння безлічі різних квітів та чагарників. На території також є озеро.

Стрийський парк

Адреса: вул. Паркова, вул. Стрийська, вул. Самчука

Години роботи: завжди відкрито.

Вартість відвідання: безкоштовно.

Фонтан у Стрийському парку
Фонтан у Стрийському парку

В цьому парку можна знайти собі забаву по настрою — побігати зранку, прогулятися алеями з морозивом, кавою чи вишнівкою, погодувати білок або навіть завітати в безплатну оранжерею.

Стрийський парк — найбільший у Львові. Його відкрили ще 1894 року. Тут є озеро з лебедями, дитяча залізниця, ресторани, кав’ярні, дитячі розваги, але головне — звивисті доріжки для довгих прогулянок та зелені газони, на яких можна влаштувати пікнік.

Парк Івана Франка

Адреса: вулиця Соломії Крушельницької, 11-13.

Години роботи: завжди відкрито.

Вартість відвідування: безкоштовно.

Ротонда у парку Франка
Ротонда у парку Франка

Парк поруч із Львівським національним університетом ім. Івана Франка — найстаріший в Україні. Муніципальний гай тут існує з XVIII століття.

В ньому проводять чимало заходів — ярмарки, фестивалі, благодійні ініціативи. Неподалік також розташований Собор святого Юра та Будинок вчених. Відпочити у затінку дерев на траві чи на лавах можна з філіжанкою кави — її продають поруч із входами у парк.

Одна з його окрас — альтанка-ротонда. У зеленій зоні є місце для вигулу собак і дитячий майданчик, стилізований під казку "Лис Микита".

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#Парки #Львів #Ботанічний сад #Скансен