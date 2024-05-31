От королей и галицкой аристократии к батярам и пиву: что увидеть во Львове за один день

Королевский дворец, музей пивоварения и инстаграммные локации, собранные в один маршрут

Львов – город полон исторических тайн, уютных кафе и инстаграммных локаций. Даже если вы посетили этот мегаполис на считанные часы — можно увидеть несколько интересных мест.

Но если у вас есть хотя бы один день, "Телеграф" советует попытаться изучить один из самых интересных городов Украины более подробно. Посмотреть во Львове есть что на любой вкус и кошелек.

Стартовать можно от Оперного театра – летом перед ним работает фонтан, а в тени на скамье можно выпить утренний кофе. Львовский национальный академический театр оперы и балета им. Соломии Крушельницкой торжественно открыли 4 октября 1900 года. Что построить его, русло Полтвы, что ранее текло по центру Львова, изменили. Саму реку еще в 1890-х спрятали под землю.

От площади перед Оперным следует направиться в переплетение улочек пешеходной зоны в центре города. Сюда можно заезжать трамваям и некоторым авто, но остерегайтесь самокатчиков.

Отправимся в Армянский дворик на улице Армянской, 7/13. Армянская община – одна из самых древних во Львове, а Армянский дворик – популярное место для фотосессий. Ищите в нем надпись Mons Pius — это здание армянского банка, появившееся еще в XVI в. Двигаться туда стоит по улице Леси Украинки мимо Храма Преображения Господня. Со стороны этой улицы расположен вход в один из музеев-подземелий Львова.

От дворика на Армянской отправляемся в Доминиканскую церковь. Сейчас это действующая греко-католическая церковь Святой Евхаристии. Одна из версий историков — монастырь и костел доминиканцев соорудили на месте старого православного храма свв. Петра и Павла. Свидетельства этому датированы XVII ст.

От Доминиканской церкви по улице Ивана Федорова и Руской выходим на площадь Рынок. Это центральная площадь Львова, куда ведут все дороги — только здесь можно провести целый день, посещая музеи, кафе, рестораны. Здесь рекомендуем подняться на Ратушу — она внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Высота башни 65 метров, а ведут туда 400 винтовых ступенек.

Чтобы попасть сюда, нужно зарегистрироваться в Центре туристической информации, пл. Рынок, 1 – и вам выдадут пропуск.

На площади Рынок также можно выделить Итальянский дворик. Он является частью Дворца Корнякта и Исторического музея Львова. В этих стенах часто бывал король Речи Посполитой Ян III Собеский. Дворец внутри можно посмотреть в рамках отдельной экскурсии. Для визита в Итальянский дворик следует приобрести отдельный билет.

Достоин внимания Музей этнографии и художественного промысла на площади Рынок, 10. Там можно посмотреть изделия традиционно-бытовой культуры украинского села кон. XIX – XX вв. — какими были одежда, предметы быта, игрушки, свадебные наряды и т.д. Музей небольшой, работает два этажа – дополнительно проводят различные художественные выставки.

На площади Рынок и улицах вокруг можно вкусно перекусить в ресторанчиках японской, украинской, греческой, еврейской, итальянской или других кухонь.

После обеда стоит заглянуть на прогулку в парк Франка. Это старейший городской парк Украины, расположенный напротив главного корпуса Университета им. И. Франко.

Отсюда недалеко до Дома ученых на улице Листопадового чина, 6. Он поражает своей красотой изнутри. Посетители часто делают фото из роскошного холла с деревянной лестницей. Внутри есть несколько залов — Зеркальный, Серебряный, Театральный и другие.

Ранее в этом доме собирались галицкие аристократы и называли его "Шляхетское казино". Перед посещением следует уточнить, работает локация, ведь ее часто арендуют для проведения мероприятий. Контактный номер +380 97 372 83 53.

В 15 минутах от древнего места сбора аристократов — не менее интересная локация, связанная с местной историей — музей пивоварения "Львоварня". Там можно узнать не только об истории хмельного напитка (его в столице Галиции начали варить еще в XIV веке), но и кем были львовские батяры и другие интересные факты. При желании можно посетить дегустацию.