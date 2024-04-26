Львів з висоти пташиного польоту: п’ять найцікавіших оглядових майданчиків Королівського міста

Захоплюючі панорами Львова на різний смак

Майже завжди похмуре небо та готичні, химерні, неповторні ряди шпилів і наче лялькових дахів — таким можна побачити Львів з висоти пташиного польоту. Відвідання оглядових панорам є частиною майже будь-якої екскурсії по місту і не дарма, саме згори найкраще видно велич стародавньої частини мегаполісу.

"Телеграф" підготував добірку найкращих оглядових майданчиків, з яких можна насолодитися панорамою Львова. Частина з них вимагатиме певної фізичної підготовки для підйому, а деякі готові запропонувати гостям додаткові опції.

Парк "Високий замок"

Адреса: вул. Високий замок, 1

Вид з парку "Високий замок"

Найвища гора міста, що височіє якраз над старою частиною. Піднявшись сюди, можна побачити майже таку ж панораму, яку бачив австрійський цісар 1845 року — він оглядав місце з балкона кав’ярні в нижній частині парку. Однак можна піднятися і вище — на штучний пагорб, насипаний 1869-го на честь 300-річчя Люблінської унії.

Меморіал Героїв Небесної Сотні

Адреса: вул. Підвальна, 6

Оглядові майданчики на Меморіалі Героїв Небесної сотні

Символічне і важливе місце зроблено так, щоб не бути занадто "офіційним". При його спорудженні тут зробили кілька оглядових майданчиків зі скляними стінами. З нього відкривається чудовий краєвид Львова. Підйом досить простий зручними сходами, а Меморіал розташований неподалік центру міста.

Гора Лева

Адреса: між вулицями Довбуша та Опришківською

Єдина повністю природна висота у Львові, де можна не тільки зайнятись легким хайкінгом, а й насолодитися далековидом. Саме тут ще у XIV столітті був замок засновника Львова — князя Лева. Серед назв гори — Лиса, Піскова, Відьмина.

Її висота — 389 метрів над рівнем моря. Вона майже без лісу, зате вкрита кущами, які гарно квітнуть навесні. За однією з легенд, саме тут львівські відьми влаштовували шабаші. Гора розташована у парку "Знесіння", обладнана східцями з грунту та дерева. Біля підніжжя знаходиться притулок для тварин "Домівка врятованих тварин", де є лелеки, коні, кози, лиси, дикобрази тощо.

Оглядовий майданчик ТЦ "Вернісаж"

Адреса: вул. Шевська, 12

Навіть не виходячи за межі центру Львова, можна насолодитися видом згори. Наприклад, на оглядовому майданчику у ТЦ "Вернісаж". Він знаходиться між площею Ринок та вулицею Театральною. Цікавий тим, що пропонує подивитись верхівку Львова на 360°.

Вхід на майданчик безкоштовний, проте зауважте — ТЦ відкривається не раніше 10 години й працює до 21.

Ресторан "36 По"

Адреса: пл. Ринок, 36

Літня тераса ресторану "З6 По"

Якщо вас цікавлять висота й акули — можна вбити двох зайців одразу і скористатися відкритою терасою у ресторані "36 По". Акули живуть у найвищому акваріумі України всередині закладу. В теплий сезон працює кафе на даху з оглядом міста на 360°. Працює заклад з 8 ранку до 23:00 або до опівночі у п’ятницю та вихідні.

Якщо ж вам висота не до вподоби, "Телеграф" підготував добірку п’яти цікавих підземель Львова, які вас можуть вразити. Тут можна зустріти не тільки дух старовинних галицьких історій, а справжні статуї з кібершкірою.