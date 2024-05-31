Рус

Ще "ти" чи вже "ви"? З якого віку до підлітків потрібно звертатися як "до дорослих"

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
Дата публікації
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Коли до підлітків слід звертатися на "Ви" Новина оновлена 31 травня 2024, 12:58
Коли до підлітків слід звертатися на "Ви"

Фахівці з етикету висловили свою думку

В українському суспільстві прийнято до незнайомих людей звертатися на "ви". Проте дітей це не стосується.

Відомий український мовознавець Олександр Авраменко пояснив, з якого віку до чужих дітей потрібно звертатись на "ви". За його словами, фахівці з етикету спілкування радять звертатися на "ви" до людей, які досягли 14-16 років.

У той самий час писати "ви" з великої літери слід при вживанні форми поважного звернення, але це стосується не всіх випадків.

"З великої літери "ви" пишеться лише за шанобливого звертання до однієї особи й не будь-де, а лише в ділових документах або у вітальних листівках, а також у запрошеннях чи ділових листах. Помилковим є написання "ви" з великої літери, коли звертаємося до двох чи більшої кількості осіб", — каже він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що означає "фіґлі" в українській мові.