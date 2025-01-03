Дружина футболіста збірної України дивно привітала маленьку доньку зі святом (фото)

Сім’я футболіста відсвяткувала день народження доньки

Дружина правого вінгера "Шахтаря" та збірної України Олександра Зубкова Анна відсвяткувала у родинному колі день народження доньки Софії. Торік Зубкова викрила чоловіка у зраді.

Відповідні знімки Анна опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Дівчина також поділилася думкою про материнство.

Маленька Софія напередодні відсвяткувала 4-річчя. Мама вбрала доньку в гарну сукню, а сама отримала в подарунок величезний букет червоних троянд.

На одній зі сторіс Анна поділилася своїми враженнями від материнства:

"4 роки, як я о*****ю від радості материнства. Спойлер іншим мамам: легше не стало!" — написала Зубкова.

Зазначимо, Зубков у сезоні 2024/25 зіграв у 19 матчах за Гірників у всіх турнірах. На рахунку хавбека 7 голів та 6 асистів.

Нагадаємо, за підсумками шести турів Ліги чемпіонів "Шахтар" набрав 4 очки. У першому турі донеччани не зуміли перемогти "Болонью" (0:0), а в другому без шансів поступилися "Аталанті" (0:3). Потім Гірники програли "Арсеналу" (0:1), після чого перемогли "Янг Бойз" (2:1). У 5-му турі донеччани програли ПСВ (2:3), після чого не зуміли дати бій "Баварії" (1:5).