Еще "ты" или уже "вы"? С какого возраста к подросткам нужно обращаться как "ко взрослым"

Специалисты по этикету высказали свое мнение

В украинском обществе принято к незнакомым людям обращаться на "Вы". Однако детей это не касается.

Известный украинский языковед Александр Авраменко объяснил, с какого возраста к чужим детям нужно обращаться на "Вы". По его словам, специалисты по этикету общения советуют обращаться на "вы" к людям, которые достигли 14-16 лет.

В то же время писать "Вы" с большой буквы следует при употреблении формы уважительного обращения, но это касается не всех случаев.

"С большой буквы "вы" пишется только при уважительном обращении к одному лицу и не где-нибудь, а только в деловых документах или в поздравительных открытках, а также в приглашениях или деловых письмах. Ошибочным является написание "вы" с большой буквы, когда обращаемся к двум или большему количеству лиц", — сказал он.

Напомним, ранее мы писали о том, что значит "фі́ґлі" в украинском.