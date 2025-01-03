З мішків та відер. Як посівали українці у 2025 році (відео)

Діти були у захваті, але господині не дуже зраділи

Українці відзначили зимові свята традиційно колядували на Різдво та посівали на Новий рік. Цього року посівальники були особливо щедрі.

Мережею ширяться відео, як засівали у 2025 році — багато хто робив це цілим мішком пшениці. Деякі господарі трохи розгубилися від такої щедрості. Діти були у захваті, а от господиням дісталося багато прибирання. Втім, деякі вручили віники та совки самим посівальникам.

Посівають зазвичай хлопчики чи чоловіки. Заходячи в хату, вони співають так звані "посівалки" з побажаннями достатку, миру та щастя господарям на майбутній рік. Для щедрого врожаю заведено кинути на підлогу трохи зерна — "засіяти".

Проте цього року з'явився новий тренд — особливо завзяті посівальники засипали хату мішком зерна. Були й такі, що робили це з відра.

Коментатори розділилися — комусь це здається веселим, але є й більш практичні. Вони звертають увагу на те, скільки прийдеться прибирати, а також розмірковують, що в хаті заведуться миші, адже прибрати все до останньої зернинки не вийде.

"Я б прибила того посівальника", "А комусь прибирати", "Після такого посівання, кур треба запускати", "Добре чекаю вас також, можна і 2 мішки" "Кажуть, що це до багатства", "Це таки на усілякі гаразди!", "Побачите, буде рік дуже вдалий із достатком. Перевірено роками", — пишуть українці.

Раніше "Телеграф" розповідав, як колядувала молодь в українських містах напередодні 2025 року. Колядки лунали на вулицях, базарах та навіть у метро.