В Україні за рік стало вдвічі більше бажаючих поступитися Росії територіями задля миру (інфографіка)

Категорично проти будь-яких територіальних поступок 27%

В Україні зросла частка українців, які готові задля досягнення миру піти на територіальні поступки. Водночас знизилася частка тих, хто категорично проти будь-яких поступок.

Про це свідчаться результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведеного у грудні 2024 року. Зазначається, що приблизно до середини 2024 українці у цьому питанні були більш кардинальні, але далі все змінилось.

"Якщо між травнем і початком жовтня 2024 року ситуація фактично не змінилася, то в період між початком жовтня і груднем простежується зростання з 32% до 38% частки тих, хто загалом готовий до певних територіальних поступок. При цьому частка тих, хто категорично проти будь-яких поступок, знизилася", — пишуть дослідники.

Зауважимо, що у грудні 2023 року лише 19% українців були готові піти на територіальні поступки, то у грудні 2024 цей показник виріс у двічі до 38%.

Але більшість українців, понад 51%, станом на грудень 2024 року проти будь-яких територіальних поступок (на початку жовтня було 58%). При цьому кількість громадян готових до цього зростає в усіх регіонах. Однак так само у всіх регіонах переважає кількість тих, хто категорично проти поступок.

"Серед песимістів 59% вважають, що варто йти на певні територіальні поступки, категорично проти – 27%. Серед оптимістів ситуація дзеркально протилежна – 60% виступають категорично проти будь-яких поступок, а 31% загалом готові до певних поступок. Важливо при цьому звернути увагу на категорію тих, хто має суперечливі або невизначені думки – вони за своїми поглядами щодо поступок майже ідентичні до оптимістів", – наголосили у КМІС.

При цьому дослідники представили українцям кілька варіантів завершення війни в Україні, і найбільше підтримали той, де: "Хоча Україна офіційно цього не визнає, але Росія зберігає контроль над окупованими територіями Запорізької, Херсонської, Донецької, Луганської областей та Криму. Україна стає членом НАТО та має справжні гарантії безпеки. Україна стає членом Європейського Союзу та отримує від Заходу все необхідне фінансування для відбудови". Зауважимо, що це другий пакет в інфографіці.

Раніше "Телеграф" розповідав, що соціологи підрахували, скільки українців готові й далі терпіти війну, таких все менше.