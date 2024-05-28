Піднімати тарифи на світло для будівництва нових блоків АЕС – дивно: пояснення експерта

Зараз немає сенсу заливати бетон і щось будувати

Збільшення вартості електроенергії для будівництва нових блоків Хмельницької АЕС має дуже дивний вигляд. Адже, за словами незалежної експертки з ядерної енергетики Ольги Кошарної, НАЕК "Енергоатом" — фактичний банкрут.

Водночас не раціонально зараз витрачати гроші на будівництво об’єктів генерації, які запрацюють після 2030 року. Про це експертка сказала "Телеграфу" у рамках розмови "Чому світло відключають ночами і чи залежимо ми ще від Росії, — пояснює експертка з ядерної енергетики".

"Це (підвищення тарифів для будівництва енергоблоків — ред.) і справді дивно. НАЕК "Енергоатом" не повідомляє, що компанія фактично банкрут. Я робила аналіз їхнього фінансового звіту за 2023 рік: там понад 8 мільярдів чистих збитків за підсумками 2023 року. Має багато кредитів. Він багато заборгував постачальникам товарів та послуг. І як у такому становищі він збирається запускати дороге будівництво, невідомо. Це перше", — зазначає Ольга Кошарна.

Незалежна експертка додала, що зараз варто думати максимум на рік-два вперед, а не більш ніж на 20 років.

"Друге. Зрозуміло, що в умовах руйнування потужностей, що генерують, нам потрібно мати плани не до 2050 року, коли невідомо що буде з промисловістю і населенням, а хоча б на рік-два вперед. І зараз не має сенсу заливати бетон і щось будувати, що запрацює після 2030-го", — говорить Ольга Кошарна.

Нагадаємо, в Україні вже з червня мають зрости тарифи на електроенергію. Протягом тижня до кінця травня уряд ухвалить остаточне рішення з цього приводу та встановить нову вартість.