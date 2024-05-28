Підвищення тарифів на електрику для населення: кому не доведеться платити більше

Кабмін готується підвищити тарифи на електроенергію для побутових споживачів. Звучить неприємно, особливо в умовах війни, але чи торкнеться насправді це всіх українців?

Який варіант підвищення сьогодні є основним, "Телеграфу" пояснив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

За словами Володимира Омельченка, сьогодні Урядом розглядається основний варіант підвищення тарифів: в залежності від рівня споживання.

– Ціна за кіловат електроенергії при споживанні до 100 кВт-годин на місяць не зміниться – 2,64 грн за кВт/год. Якщо сім'я споживає понад 100 кВт/год на місяць, ціна може досягнути позначки понад 4,5 гривень.

Щоправда, експерт зазначає, що можуть виникнути і інші варіанти.

– Зрозуміло, завжди неприємно, коли підвищують ціну на ту чи іншу послугу. Це викликає соціально-політичне напруження в країні, знижує рейтинг влади і б'є по кишеням громадян. Але на сьогодні немає іншого рішення через те, що в цьому році, наприклад, передбачена сума на компенсацію різниці між ринковою ціною та ціною для населення – 150 мільярдів гривень. Ці 150 млрд "Енергатом" і "Укргідроенерго" мають виділити, щоб не підвищувались тарифи для населення.

За словами Володимира Омельченка, це сьогодні неможливо: "Укргідроенерго" не має коштів не тільки на субсидування населення, а навіть на ремонт і зруйнованих росіянами ДніпроГЕС, Каховської ГЕС та інших. "Енергоатом" минулого року працював з мільярдними збитками. Якщо забрати 150 млрд грн у цих компаній, вони не будуть спроможні виконувати свої функції, — резюмує експерт.