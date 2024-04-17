"Ще напише "Слава Росії": Тернопільська бібліотека не дала книжки хлопчику-переселенцю

Працівники бібліотеки наголосили, що дитина "не своя"

Тернопільська обласна бібліотека для дітей вскочила у скандал через дискримінацію внутрішньо переміщеного хлопчика. Так працівники бібліотеки відмовлялись давати школяру книги через те, що він може їх зіпсувати та написати на сторінках "Слава Росії".

Годинні розмови з директоркою закладу та її заступницею не мали результату. Ба більше, за старі та пошарпані книжки, які все ж таки погодились дати, у бібліотеці вимагали заставу 600 грн. Про це пише колишня журналістка "Нового каналу" Катерина Посохова.

"У черговий візит бібліотекар порадила звернутись до значно більшої — обласної бібліотеки. І ось тут ми дізналися, що дитина в Тернополі "не своя", а які можуть бути книги для не своїх?" — пише Посохова.

Святослав

Колишня журналістка зазначає, що за 2 обрані книги (старенькі і в ганебному стані) на абонементі у бібліотеці виставили рахунок у 600 грн.

"Така, типу, застава, бо довіри до нас нема. Ми щиро здивувалися. На що почули оце все про "можете написати "слава Росії", "такі як ви вже багато книг у нас потягли". Але ж які ми? Офіційно зареєстровані в місті, працюємо, навчаємось — дитина в місцевій школі, має відмінні успіхи", — розповідає вона.

Директорка і заступниця директорки Тернопільської обласної бібліотеки для дітей

Після першої розмови про неприпустимість дискримінації, результату було досягнуто і дитині таки видали книжки. Але за наступного візиту ситуація повторилась.

"Приходимо здавати — вчасно, книги цілі. Перше, що каже бібліотекар — більше вам книг без застави не дамо. Чому? Розмовляйте з директоркою — так написали на вашому формулярі. Далі знову тривала розмова з директоркою, її заступницею. Знову чуємо всі догми світу про переселенців, яким не можна довіряти хоч скільки б вони жили в Тернополі.

Намагаюсь спокійно апелювати до Конституції, де всі громадяни рівні тощо. У відповідь — або платіть, або ідіть, або поліцію викликаємо. Засумнівалась в адекватності дій адміністрації зі співробітників хіба прибиральниця — пошепки уточнила у іншої співробітниці, чи точно в бібліотеці правильно поводяться. Звичайно, кажуть. Свій фронт у поважних керівниць бібліотеки…" — пише Посохова.

Зауважимо, що на сайті Тернопільської обласної бібліотеки для дітей відсутня інформація про заставу за користування книгами. Також відповідної інформації немає в розділі про платні послуги бібліотеки.

Також, відповідно до ст. 22 Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" користувачі бібліотек мають право безоплатно користуватися фондами бібліотек.

Та заступниця директора Тернопільської обласної бібліотеки для дітей Надія Чайківська у коментарі ЗМІ пояснила, що в їхній бібліотеці застава береться нібито за цінні книжки. Водночас вона не прокоментувала питання дискримінації дитини.

А лише пояснювала, що, мовляв, цифру у 600 грн за дві книжки відвідувачі бібліотеки взяли зі стелі і самі ж її запропонували, а бібліотекарка просто не встигла все пояснити.

Раніше "Телеграф" писав, що депутатка Верховної Ради Мар'яна Безугла відзначилася ще одним скандалом, опублікувавши фото з центру Києва. У мережі посипалися обурливі коментарі, деякі навіть образливі.