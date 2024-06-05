Як стати оператором безпілотника для ЗСУ, куди йти і хто навчить: покрокова інструкція

Техно-рекрутинг дає додаткові можливості тим, хто прагне долучитися до лав ЗСУ

У Центрі рекрутингу української армії в Києві відбулася презентація проєкту з підготовки майбутніх військових у сфері безпілотних літальних апаратів (БПЛА). Ініціативу під назвою "ТехноРекрутинг" реалізує благодійний фонд Dignitas за підтримки United Help Ukraine та за сприяння Міністерства оборони України.

"Телеграф" відвідав подію. Як пояснює уповноважений представник Міноборони Олексій Бежевець, ідея зародилася з бажання надати додаткові можливості тим, хто прагне долучитися до лав ЗСУ.

Амбітні цілі

Мета проєкту — збільшити кількість звернень добровольців утричі порівняно з кінцем минулого року.

"У нас вже створена мережа з 22 рекрутингових центрів у всій країні, і вона невпинно розвивається та розростається. Ми також фіксуємо, що кількість контрактників збільшується. На сьогодні до нас звернулося вже понад 6600 осіб, півтори тисячі з яких проходять відбір у військових частинах, а близько 150 – безпосередньо у підрозділах", — зазначає Бежевець в коментарі "Телеграфу".

Техно-рекрутинг у Victory Drones — це поки єдиний центр, але якщо все буде йти вдало, то планують розширитися до десятка.

Від онлайн-курсів до практики

Суть ініціативи полягає в тому, щоб потенційні кандидати на військову службу мали можливість пройти спеціалізоване навчання та підготовку ще до вступу на контракт.

"Людина може вийти на навчання фактично до того, як воно почнеться, пройти тестування. Якщо успішно впорається, то може укласти контракт зі Збройними Силами на конкретній посаді, пов'язаній з БПЛА", — пояснює Олексій Бежевець.

Процес навчання виглядає приблизно так: спочатку людина проходить теоретичний курс онлайн і психологічну підготовку, складає відповідні тести. Далі — спілкується з інструкторами Victory Drones для подальшого визначення майбутнього призначення, практичних занять з актуальними типами БПЛА та вивчення важливих аспектів, таких як радіоелектронна боротьба.

При цьому кандидат бере на себе зобов'язання навчатися, а потім займатися своїми профільними обов'язками, пов'язаними з БПЛА.

"Ми плануємо робити окремий напрям для інженерів, які зможуть використовувати свої знання для ремонту та експлуатації БПЛА-комплексів", — додає Бежевець.

Як підкреслює Олексій в розмові з "Телеграфом", люди, які почнуть цю підготовку, в принципі вже зобовʼязуються підписати контракт. Іншої опції не буде. Адже держава витрачає ресурси на навчання.

Загальний час навчання буде близько 120 годин. Спочатку самостійне проходження теоретичного блоку. Потім перевірка кандидата спецслужбами. Далі онлайн-блок близько 9—10 днів. Після цього — практичний блок 15 навчальних днів.

Роль благодійників

Фінансову підтримку проєкту забезпечує американський фонд United Help Ukraine, представництво якого не так давно відкрилося в Україні. Як зазначає директорка фонду Ірина Турчак, найкращі інвестиції — це навчання: "Ми з фондом вирішили, що це ефективне використання коштів. Адже з 2014 року ведеться війна з використанням новітніх технологій, тому треба розвиватися в цьому напрямі".

Фінансову підтримку проєкту забезпечує американський фонд United Help Ukraine, зазначає директорка фонду Ірина Турчак

Морпіхи, ССО, Генштаб — всі в грі

Полковник Віктор Самохін, начальник Центру комплектування та розвитку для морської піхоти, визначає роль своєї структури в рамках проєкту як представника "кінцевого споживача".

"У кожній бригаді морської піхоти є відповідні підрозділи безпілотних авіаційних комплексів, а у структурі морської піхоти — є окремий батальйон безпілотних авіаційних комплексів. Наші рекрутери працюють з командирами цих підрозділів, виїжджають на заняття на локації Victory Drones і вже отримали письмові згоди від бригад морської піхоти", — розповідає Самохін.

Полковник Віктор Самохін керує Центром комплектування та розвитку для морської піхоти

Морській піхоті цей проєкт дозволяє заощадити час на підготовку операторів дронів, адже на курси базової загальновійськової підготовки приходять кандидати, які вже мають чіткі знання та навички оперування безпілотними авіаційними комплексами.

На запитання журналістів про порядок дій, якщо під час навчання кандидат отримує повістку, Олексій Бежевець, пояснює загальний підхід.

"Навіть якщо ти отримав повістку, ти можеш звернутися до рекрутингового центру, тобі допоможуть підібрати частину. Далі вже підеш до ТЦК з документами про те, що ти мобілізований, але з рекомендаційним листом і оформлюєшся на контракт до тієї військової частини, яка тебе чекає", — каже він.

Бежевець наголошує: що швидше людина пройде онлайн-навчання, буде протестована, візьме на себе зобов'язання служити по закінченні курсу і отримає рекомендаційний лист від військової частини, то краще. Victory Drones сприяє цьому процесу через свої контракти з конкретними військовими частинами, де залучені морська піхота, ССО, Генштаб — всі зацікавлені в швидкому навчанні великої кількості операторів БПЛА.

Також у Міноборони радять кандидатам заздалегідь отримати відношення від військової частини, щоб полегшити проходження практики. "Візьми відношення, скажи, що будеш вчитися в Victory Drones. Потім можеш спокійно їхати на практику і пред'являти це відношення".

Окрім операторів, проєкт готуватиме фахівців з ремонту та обслуговування БПЛА-комплексів різних типів — повітряних, наземних, водних.

Ключовий фактор успіху - тісна співпраця з військовими, вважає Олексій Бежевець

Держава і волонтери — одна мета, спільні зусилля

Ключовим фактором успіху проєкту Олексій Бежевець вбачає тісну співпрацю з військовими, які добре знають, хто саме їм потрібен для комплектації підрозділів операторів та обслуговчого персоналу БПЛА.​​​​​​​​​​​​​​​​

Як пояснює Бежевець, ініціатива походить з обох сторін — держави та громадських організацій, які діють в одному напрямі — наближення перемоги.

"Ми цінуємо ініціативу громадських організацій, котрі беруть на себе відповідальність за підготовку рекрутів. Не знаю, у кого першого виникла ця ідея, але Міноборони максимально відкрите для таких правильних ініціатив. Держава фактично отримує підготовлену людину, не витрачаючи обмежені державні ресурси. І ще до того, як людина надягне військову форму. Плюс цей процес фінансується коштом благодійників", — підсумовує Бежевець.