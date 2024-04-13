Багато "плюшок" для добровольців: Міноборони розповіло, як буде заохочувати воїнів ЗСУ до служби

Детально про це можна дізнатись у рекрутингових центрах

У Міністерстві оборони України розповіли, що люди, які будуть підписувати контракт, матимуть певні пільги. Це створюється задля заохочення та підтримки військовозобов'язаних.

Про це розповів речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону. За його словами, контрактники отримають допомогу з покупкою квартири, машини і не тільки.

Він зауважив, що детально про це можна дізнатись у рекрутингових центрах, де не вручать повістку, проте нададуть необхідну інформацію.

"50% на квартиру, якщо людина бере квартиру в кредит. Плюс після першого контракту ще 100 тис. грн людина може отримувати", — каже Лазуткін.

За його словами, контрактник, який хоче купити машину, протягом трьох місяців після підписання контракту може отримати 150 тис. грн.

"Звільняються від виплати пені в деяких випадках — багато таких моментів", — додав речник.

Нагадаємо, у Міноборони розказали, коли законопроєкт про демобілізацію може бути готовим. За словами Лазуткіна, він вже розробляється. І цей процес дійсно може зайняти 8 місяців, як казали раніше, проте терміни можуть змінюватися.

Раніше "Телеграф" писав, що у Міноборони розповіли, коли "обмежено придатні" почнуть проходити ВЛК.